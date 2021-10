10 Galéria Zdroj: TASR/AP TRPKÁ spoveď Vlhovej: Bývalý kouč ma nebral ako ženu, ale ako stroj. Bol to MASAKER! Nenechala si to len pre seba! Lyžiarka Petra Vlhová sa rozhodla, že prezradí niektoré citlivé témy zo svojho súkromia. 24. október 2021 han Šport

Najúspešnejšia slovenská športovkyňa sa rozhodla vydať knihu. Pôjde o oficiálnu autobiografiu, ktorej názov je Petra. "Zamýšľala som sa nad tým, či v knihe budem úprimná. Napokon som nemala žiadnu brzdu a povedala som veci, o ktorých som ešte nikdy nehovorila,“ povedala Vlhová pre portál sportnet.sme.sk.

To, že Petra vsadila na úprimnosť dokazuje hneď prvý článok. Rodená Liptáčka sa autorovi knihy, Jurajovi Berzedimu zo Sportnetu, zdôverila o ťažkých chvíľach z minulej sezóny. Mimochodom, z tej, v ktorej ovládla svetové ženské lyžovanie. Pre Slovensko vybojovala Veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári.

Útrapy s trénerom

Víťazný rukopis na mimoriadnom úspech má taliansky odborník Livio Magoni. O tom niet pochýb, veď to priznáva aj samotná Petra. „Prvé tri roky s ním boli úžasné. Ukázal mi nový svet. Ukázal mi, ako fungujú najlepší. Postupne sa to však začalo kaziť a posledná sezóna s ním bola masaker. Keby som s ním pokračovala ďalej, vydržím ešte maximálne dva roky a skončím. Buď vyhorím, zničí mi telo, alebo mi znechutí lyžovanie,“ priam šokuje 26-ročná lyžiarka.

Bodaj by nie, veď takéto podrobnosti vyplávali na povrch až na začiatku novej sezóny. "Livio ma bral ako stroj. Nie ako ženu, ktorá má aj city, ktorá má svoje dni a ktorá niekedy nevládze. Nikdy nebol spokojný. Ubližoval mne i ľuďom v tíme. Bolo to až chorobné.

„Keď som sa mu zdôverila, vrátilo sa mi to ako bumerang. Nikdy som s ním nemala bližší vzťah. Odmietal to. Pre Livia som nikdy nebola dosť dobrá,“ píše v knihe Vlhová.

Ako ju podrazil

Kráľovnú bielych svahov azda najviac dorazil článok, ktorý sa objavil v talianskych médiách. „Mala som tlačovú konferenciu na Bratislavskom hrade, po nej som prespala u priateľa v Trenčíne. Ráno som si na mobile čítala správy a zrazu som zbadala titulok: „Petra sa už nezlepší, nemá to v DNA.“ Klikla som na článok. Najskôr som nechápala, čo to znamená. Otvorila som si ho v origináli. Bol v taliančine. Rozhovor s Liviom Magonim pre denník Corriere della Sera. Dala som si ho preložiť a celý si ho prečítala. Psychicky som sa zrútila. Asi tri hodiny som revala, nedokázala som to zastaviť,“ priznala Petra.

„Volala som bratovi, že s Liviom končím. Do telefónu som poriadne nadávala. V tom momente som ho nenávidela, pokazil mi všetku radosť z veľkého glóbusu,“ dodala Vlhová.

Prišlo aj na Shiffrinovú

Ako inak, Petra vo svojej autobiografii nemohla vynechať aj svoju najväčšiu súperku. Ide o americkú legendu Mikaelu Shiffrinovú. „Dlhšie obdobie som bola za ňou stále druhá, nedokázala som ju predbehnúť. Bola som z toho nervózna, až som si raz povedala, že kašlem na ňu, pôjdem si vlastné preteky, sústredím sa len na seba. A zrazu sa to zlomilo. Dokázala som ju porážať v slalome, obrovskom slalome i v paralelnom slalome aj viackrát za sebou. Znervóznela,“ vysvetľuje Petra.

„Je zrodená pre víťazstvo, a keď je druhá či tretia, je zle. Do istej miery to chápem, aj u mňa je to také. Viem však uznať, keď je súperka lepšia. Nie som si istá, či to dokáže aj ona,“ myslí si.

Na záver treba dodať, že kniha vyjde v polovici novembra vo vydavateľstve Petit Press, pod ktoré patrí denník SME, rovnako aj športový portál Sportnet.

FOTO: ilustračné

