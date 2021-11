Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Ste ustavične unavení? Okrem spánku potrebujete ďalších 5 druhov odpočinku Jeseň je obdobím, kedy o čosi viac pociťujeme vyčerpanosť a nedostatok energie. Niekedy sme až tak unavení, až nás to vyčerpáva. Čo ale robiť, keď nepomáha ani "šlofíček"? 7. november 2021 red . Magazín

Existuje viacero druhov odpočinku a každému z nás vyhovuje niečo iné. Introvert rád dobíja baterky napríklad pri dobrej knihe, extroverta zase nakopne čas strávený v skupine ľudí.

Odpočinok môže mať mnoho foriem a každá je rovnako dôležitá. Odborník na funkčnú medicínu William Cole pre portál mindbodygreen opísal 5 typov odpočinku, ktoré vám pomôžu dobiť baterky.

Čas na pauzu

Pociťujete syndróm vyhorenia? Môže pochádzať z prevzatia príliš veľkej zodpovednosti naraz bez toho, aby ste si stanovili zdravé hranice. Nech už je vaše poslanie akokoľvek dôležité, nezabudnite sa nadýchnuť.

Niekomu stačí pár dní, iný potrebuje pauzu na celý týždeň. Syndróm vyhorenia ale neporazíte, keď budete vyčerpaní. Myslite na to.

Čas osamote

Nie každý dokáže byť sám so sebou a ešte si tento čas aj užívať. Pre vaše psychické zdravie je to však veľmi dôležité. „Ak si počas každodenného života vyhradíte čas osamote a užite si svoju vlastnú spoločnosť, budete sa cítiť sviežejšie, než by ste čakali. Tráviť čas sám so sebou vám dáva priestor premýšľať o všetkom, čo sa okolo vás deje,“ vysvetľuje Cole.

Čas strávený osamote vám tiež umožní lepšie spoznať samých seba, čo vám pomôže nastaviť si zdravé hranice.

Čas na spánok

Aby sme mohli počas dňa optimálne fungovať, odborníci odporúčajú dopriať si osem hodín kvalitného neprerušovaného spánku každú noc. Ak sa vám to nedarí, niet divu, že sa neustále cítite vyčerpaní.

„Možno si budete potrebovať len zdriemnuť, aby ste urobili trik a prežili deň. Ak sa však pristihnete, že tento druh odpočinku potrebujete pravidelne, pravdepodobne je načase popremýšľať o úprave spánkových návykov,“ radí Cole.

Čas strávený vonku

Tiež patríte k tým, ktorí siahajú po ovládači, keď prídu domov unavení? Po hodinách strávených pred televízorom ale oddýchnutí nebudete. Práve naopak! Vyrazte radšej von, na prechádzku do prírody. Prechádzka je azda najjednoduchší spôsob, akým pre svoje telo môžete začať robiť niečo užitočné. Aj len 10 minút môže stačiť na to, aby ste sa cítili sviežejšie.

Čas strávený s ostatnými

Aby bol čas strávený s druhými skutočne osviežujúci, musí to byť s ľuďmi, medzi ktorými sa cítite skutočne dobre a môžete byť sami sebou. Len tak si budete môcť skutočne oddýchnuť od všetkej ťažoby.

„Pamätajte, že wellness nie je len o jedle, ktoré jete. Je to tiež o tom, že si dovolíte odpočívať, aby ste mohli byť každý deň tou najlepšou a najprosperujúcejšou verziou seba samého,“ dodal odborník na funkčnú medicínu.

Zdroj: Dnes24.sk