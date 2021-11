Zdroj: Majka Urbancová Pretrhnuté PUTO: Majka sa po rokoch dozvedela, že ju adoptovali. Hľadá svoju DVOJIČKU Keď nepomohlo zháňanie informácií v archívoch a na úradoch, pani Majka sa rozhodla nájsť svoju rodinu pomocou internetu. Je možné, že súrodenci žili v Bratislave. 1. november 2021 KAW Magazín

1. november 2021 KAW Magazín Pretrhnuté PUTO: Majka sa po rokoch dozvedela, že ju adoptovali. Hľadá svoju DVOJIČKU Keď nepomohlo zháňanie informácií v archívoch a na úradoch, pani Majka sa rozhodla nájsť svoju rodinu pomocou internetu. Je možné, že súrodenci žili v Bratislave.

Osudy ľudí sú neraz spletité a často aj plné otáznikov. Pani Majka mala v živote šťastie, že si ju po tom, čo sa ocitla v detskom domove, adoptovala nová rodina. Väzby so „stratenou“ sestrou – dvojičkou a ďalšími súrodencami, ktorých nikdy nevidela, však popretrhával čas a nepriaznivé okolnosti.

Oddelené dvojčatá

Keď nepomohlo prehŕňanie sa v archívoch a na úradoch, Majka sa rozhodla nájsť svoju rodinu pomocou internetu.

Hľadá sestru Irenu, ktorá je jej dvojčaťom. Je teda pomerne veľká pravdepodobnosť, že sa podobajú. Ako dôkaz pridala svoje fotografie. „Na prvej (titulná fotografia, pozn. red.) som mala 2 roky, na druhej 5 rokov a na poslednej 24 rokov, keď som sa vydávala,“ popisuje snímky na sociálnej sieti.

Sestry – dvojčatá sa narodili 11. januára 1966 v Bratislave. „Odtiaľ sme boli dané 18. augusta 1966 do dojčenského ústavu, teraz je to detský domov. Volali sme sa Irena a Mária Nigrinove. Mňa si odtiaľ adoptovala rodina Balabanovych z Nitry a o sestre som dlho nemala žiadne informácie,“ píše pani Majka.

Hľadajú sa aj ďalší súrodenci

Majke sa dostal do ruky spis sestry Irenky. Dozvedela sa z neho, že mala aj brata Ľudovíta narodeného v roku 1953 a sestru Evu, ktorá sa narodila v roku 1964. Tí by podľa nových informácií pani Majky mali byť aj jej biologickí súrodenci. „Rodičia tam boli uvedení František (nar. 1920) a Irena (nar. 1935) Nigrinovi. Sú to moji biologickí rodičia,“ píše. Nádejnou stopou je, že Ľudovít a Eva pravdepodobne vyrastali na Trnavskej ul. č. 90 v Bratislave.

Majkin spis podľa jej slov z detského domova záhadne zmizol. Myslí si preto, že bola adoptovaná skrytou adopciou, o čom sa dozvedela až tesne pred smrťou svojej adoptívnej mamy.

„Veľmi rada by som sestru aj ostatných súrodencov našla, veď je to už 55 rokov,“ smutne konštatuje pani Majka.

Na snímke je Majka na svadobnej fotografii (mala vtedy 24 rokov). / Zdroj: Majka Urbancová

Zdroj: Dnes24.sk