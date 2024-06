10. jún 2024 ELA Magazín Lifestyle TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ktoré znamenie čaká TOP týždeň a bude sa mu dariť? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 10. júna do 16. júna?

Baran

V zamestnaní to v priebehu tohto týždňa bude pokojné, bez stresov a tlaku zo strany vašich nadriadených okrem pondelka, počas ktorého sa budete musieť zaoberať istými nepríjemnosťami, ktoré ale nakoniec dokážete zvládnuť bez toho, že by mali čo len najmenší negatívny dopad na vašu kariéru. V osobnom živote, zvlášť v partnerskom spolužití, máte pred sebou dni naplnené láskou a romantikou. Do stabilných vzťahov prichádza nová iskra a vy, nezadaní, ktorí túžite tento stav zmeniť, stretnete svoju vysnívanú polovičku.

Býk

Je pred vami nesmierne úspešný a plodný pracovný týždeň, hlavne od pondelka do stredy, ale ani štvrtok a piatok nebude horší. Jediný rozdiel bude v tom, že tieto dni budú pokojnejšie. A ako čerešničku na torte budete vnímať priazeň a plnú podporu zo strany vašich nadriadených vo všetkých vašich aktivitách. Tak isto aj v osobnom živote máte pred sebou iba pekné a príjemné dni možno iba okrem nedele, kedy sa nebudete môcť vyhnúť istým nepríjemným výmenám názorov s rodinnými príslušníkmi, ale aj tie nakoniec dáte do poriadku.

Blíženci

Počas týchto dní sa na vašom pracovisku budete potýkať s kopou menších prekážok, ktoré vás budú brzdiť v aktivitách, ale ak sa nimi nedáte znechutiť, ale naopak, dokážete sa im postaviť, tak v závere týždňa budú vaše výsledky viac ako len dobré. V oblasti citov vám už v pondelok nebeská obloha nadelí nesmierne veľa lásky zo strany vašich partnerov, preto by ste mali byť o to viac pozornejší a opatrnejší cez víkend, aby ste si si ho nepokazili bezvýznamnými a nepodstatnými škriepkami o ničom.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

