Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Jedno znamenie čaká vášnivý víkend. Kondička sa zíde! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 5. - 11. apríla? 6. apríl 2021 Magazín

6. apríl 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Jedno znamenie čaká vášnivý víkend. Kondička sa zíde! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 5. - 11. apríla?

Baran

Ak ste sa pripravovali na to, že vašim nadriadeným predvediete nové nápady a projekty, tak počas tohto týždňa na to máte tie najideálnejšie podmienky. Nebeská obloha vám je maximálne naklonená. Rovnako aj vo vašom osobnom či rodinnom živote sa počas týchto dní bude dariť všetko, čo by ste chceli zmeniť alebo vylepšiť. Dokonca aj vaši najbližší vás v tom budú podporovať.

Býk

Ak sa v tomto týždni nedáte na vašom pracovisku vyprovokovať zbytočnosťami, ktoré budú okolo vás vytvárať vaši spolupracovníci, v takom prípade s vašimi výsledkami budete spokojní nielen vy, ale aj vaši nadriadení. V oblasti citov a lásky sa vám bude v tieto dni naozaj dariť. V stabilných partnerstvách prichádza nová iskra a vy nezadaní máte šancu spoznať svoju novú lásku.

Blíženci

Ak ste si na tento týždeň naplánovali dôležité pracovné rokovania, tak sa ich snažte realizovať od pondelka do stredy. V tieto dni sa vám bude dariť. Vo štvrtok a v piatok sa venujte iba tomu, čo nebude od vás vyžadovať zvýšené sústredenie. Vaše súkromie, rodinné a partnerské spolužitie nebudú ničím mimoriadnym zaťažované. Počas víkendu si doprajte dostatok odpočinku, relaxujte.

Rak

Vo vašom zamestnaní sa v tomto týždni nebude diať nič mimoriadne, takže všetky pracovné povinnosti si bude môcť úspešne plniť v pokojnej atmosfére. Rovnaký pokoj a pohoda bude prevládať aj vo vašom súkromí. Iba v piatok sa snažte vyhnúť otvoreným konfrontáciám s rodinnými príslušníkmi, pretože hrozia nedorozumenia a hádky, ktorými by ste si zbytočne pokazili nadchádzajúci víkend.

Lev

Od pondelka do stredy sa vám bude na pracovisku dariť všetko, čo ste si na tento pracovný týždeň naplánovali. Naopak od štvrtka do piatku sa nepúšťajte do ničoho nového. Potýkali by ste sa iba s prekážkami a problémami. Šetrite si energiu, lebo v oblasti citov a lásky máte pred sebou hlavne počas víkendu veľmi zaujímavé obdobie na ich fyzické prejavy. Kondícia sa vám zíde.

Panna

Od pondelka do stredy budete na pracovisku excelovať. V tieto dni môžete riešiť aj tie najvážnejšie a zložité projekty. Naopak, od štvrtku do piatku neriešte nič, čo by si od vás vyžadovalo zvýšenú pozornosť a sústredenosť. V rodinnom a partnerskom spolužití bude všetko v poriadku. Nič a nikto nebude od vás vyžadovať vašu osobnú angažovanosť. Počas víkendu sa venujte vašim koníčkom.

Váhy

V tomto týždni vám pôjde práca od ruky, takže všetky vaše povinnosti dokážete aj úspešne zvládnuť podľa pokynov vašich nadriadených, aj keď nie všetko pôjde ľahko. Očakávajte menšie problémy, s ktorými si ale dokážete poradiť. V osobnom, živote sa vám bude dariť všetko. Vy zadaní, môžete sa tešiť na novú iskru vo vašich vzťahoch, vy nezadaní, máte príležitosť spoznať životného partnera.

Škorpión

Snažte vo vašom zamestnaní zachovať pokoj a rozvahu, pretože je pred vami naozaj nesmierne ťažký a pracovne náročný týždeň, ktorý dokážete zvládnuť iba s chladnou hlavou. Naopak, v oblasti citov a lásky budete môcť dovoliť popustiť uzdu vašej fantázii. Nebeská obloha naozaj praje všetkému, čo sa týka tejto oblasti vášho života. Máte dobrú inšpiráciu, ako tráviť nadchádzajúci víkend.

Strelec

Pre vaše znamenie sa bude tento celý týždeň niesť v príjemnom duchu, nech už pôjde o pracovnú alebo osobnú oblasť vášho života. Na pracovisku vládne pohodová atmosféra a v súkromí sa vám bude dariť vo všetkom, na čo si len spomeniete. Vo vašej rodine prevláda harmónia, rovnako tak aj v partnerskom spolužití, čo vám umožňuje venovať sa aj vašim záľubám, na ktoré ste už nemali dlho čas.

Kozorožec

Už dlhodobejšie sa vášmu znameniu pracovne darí, a nebude to inak ani v tomto týždni. Každá činnosť vám aj v tieto dni prináša úspech, ale aj dobré finančné ohodnotenie. Taktiež aj v oblasti citov a lásky sa môžete tešiť z pohody a pokoja medzi vami a vašimi partnermi, ako aj ostatnými rodinnými príslušníkmi. Počas víkendu by ste mali tráviť čo najviac času niekde v prírode.

Vodnár

Už počas minulého týždňa ste v zamestnaní riešili viac prekážky a problémy ako vaše pracovné povinnosti a, bohužiaľ, tento trend bude pokračovať aj počas tohto. Snažte sa zachovať pokoj. Aj tak vám nič iné nezostane. Ešteže vo vašom osobnom živote, rodinnom a partnerskom spolužití je pokoj a pohoda. Počas víkendu sa snažte nemyslieť na nič iné, iba na odpočinok a relax.

Ryby

Toto bude jednoznačne váš týždeň, ak ide o vaše pracovné záležitosti. Darí sa vám vo všetkom. Na čo siahnete, meníte na finančné zisky, čím si u vašich nadriadených získavate nielen uznanie, ale aj upevňujete vaše postavenie. Rovnako sa vám bude dariť aj v oblasti citov a lásky. Táto oblasť vášho života je pre vás mimoriadne dôležitá, o to viac vás to bude tešiť.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk