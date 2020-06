15. jún 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Jupiter prináša jednému znameniu šťastie a peniaze!

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 15. - 21. júna 2020?

Baran

Tieto dni vás zastihnú v absolútnej pohode. Ste nabitý energiou a veľkým elánom, čo sa pozitívne prejaví aj na vašich pracovných výkonoch, ale aj výsledkoch. K tomu všetkému ako bonus očakávajte podporu vašich nadriadených vo všetkých vašich aktivitách. V partnerských a rodinných záležitostiach buďte v stredu tolerantný. Hrozia hádky a nedorozumenia hlavne pre vašu tvrdohlavosť. Našťastie, v piatok sa vám podarí všetko urovnať a tak zachrániť celý víkend.

Býk

V pondelok bude u vás na pracovisku relatívny pokoj, ale už od utorka sa všetko okolo vás začne hýbať vo váš prospech. Prichádzajú pozitívne zmeny v podobe povýšenia alebo v ponuke nového pracovného miesta. Ak uvažujete o podnikaní, máte na to ideálne obdobie.V citovej oblasti konečne aj vy prežívate príjemné chvíle. Vo štvrtok by bolo pekné, ak by ste niečim milým prekvapili vašich partnerov, pretože tento deň bude absolútne vhodný na prejavy lásky. A pokračovať v tom môžete spoločne počas víkendu.

Blíženci

Tento týždeň sa vnútorne nebudete cítiť v pohode. Ste nervózny a podráždený, čo bude mať dopad aj na vaše pracovné výkony. Rovnako tak aj v kontakte s kolegami budete nepríjemný. Preto radšej nič a hlavne nikoho neriešte. Venujte sa ozaj iba vašim povinnostiam. Túto zlú energiu si prenášate aj do vášho súkromia, čo bude mať za následok, že už v pondelok sa doma budete hádať. No počas stredy sa vám podarí všetko dať do poriadku. Víkend využite na odpočinok a relax.

Rak

V pondelok a v utorok by ste sa mali na pracovisku snažiť ako najviac dokážete, pretože vám hviezdy prajú. V stredu pozor na nepríjemné výmeny názorov s vašimi nadriadenými. Počas štvrtku a piatku ste opäť na koni a všetkým ukážete, že v tom, čo robíte ste profesionáli. V osobnom živote vám bude nebeská obloha priať v oblasti citov a lásky. No nedeľa je deň, ktorý je rizikový v podobe hádok. Snažte sa im vyhnúť. Bola by to iba zbytočná strata vašej energie.

Lev

Máte pred sebou naozaj pracovne úžasný týždeň. Tešte sa. Okrem toho ste plný energie, elánu a odhodlania. Tie vám pomáhajú dosahovať výborné výsledky, podporujú vašu kariéru a, samozrejme, že pozitívne ovplyvňujú vaše finančné zisky. Ak sa v súkromí počas stredy dokážete vyhnúť nepríjemným výmenám názorov s vašimi blízkymi, potom vás čaká príjemný víkend v spoločnosti vašich priateľov. Nie je vylúčené že spoločne podniknete nejaký dobrodružný výlet.

Panna

V tomto týždni sa nebudete cítiť v pohode čo sa prenesie do všetkých vašich pracovných aktivít. Aj pri jednaní s vašimi spolupracovníkmi nebudete dvakrát príjemný, preto bude ozaj lepšie, ak sa zameriate len na vaše povinnosti. Bohužiaľ, vaša zlá nálada sa odzrkadlí aj vo vašom rodinnom a partnerskom spolužití a to už v pondelok v podobe hádok. Našťastie, streda vám umožní všetko dať do poriadku. Nadchádzajúci víkend využite hlavne na odpočinok a relax.

Váhy

V zamestnaní budete mať pondelok pokojný, ale už od utorka sa nebudete mať na čo sťažovať, pretože budete pracovne vyťažený, ale všetko čo budete robiť vám prináša veľmi dobré výsledky či už v podobe povýšenia, alebo novej ponuky na spoluprácu. Tešiť vás môže aj vylepšenie si vašich finančných prostriedkov. V osobnom živote sa budete príjemne cítiť hlavne v citovej oblasti. Už počas štvrtku môžete vašim partnerom pripraviť niečo milé a romantické. Tento deň vám je totiž maximálne naklonený v láske.

Škorpión

Tento týždeň budete mať na pracovisku takpovediac „veget“, takže môžete poľaviť vo vašom nasadení. Užívajte si to, aj keď vy nie ste zrovna typ na pokojný spôsob života. Ak ste na dovolenke, tak ste na tom najsprávnejšom mieste. V súkromnej oblasti vášho života v priebehu týchto dní bude prevládať menší nepokoj, zvlášť počas štvrtku to budete na sebe cítiť, ale v podstate nejde o nič vážne. Aj v tomto prípade pre vás platí. Užívajte si spoločne s vašimi partnermi.

Strelec

Aj počas tohoto týždňa vám vaša vládnúca planéta Jupiter prináša šťastie a aj peniaze. V zamestnaní vám ide skoro všetko samo od seba, máte možnosť povýšiť. Vy, čo podnikáte, očakávajte že sa vám bude ozaj mimoriadne dariť. Dokonca môžete aj „poštekliť“ šťastenu v nejakej lotérii. V osobnom živote vám hviezdy prajú hlavne v oblasti citov a lásky. Vy, nezadaný, máte príležitosť zoznámiť sa s vašimi budúcimi partnermi a vy, čo ste zadaný, vaše vzťahy sa utužia.

Kozorožec

V zamestnaní viete presne, čo chcete a idete si za tým. Môžno to na prvý pohľad nevyzerá na nič svetoborné alebo veľké, no len vy viete, o čo ide a krok za krokom sa blížite k svojmu cieľu. V súkromí by ste mali dať šancu citom a láske hlavne v priebehu utorka a stredy. Počas týchto dní máte v tejto oblasti plnú podporu nebeskej oblohy Ale ani ostatné dni nebudú na zahodenie. Sú plne pohody, porozumenia, zábavy a radosti. Tak si ich užite čo najviac.

Vodnár

V priebehu týchto dní vám to v zamestnaní bude ozaj mimoriadne dobre „páliť“, čo sa pozitívne odzrkadlí aj na vašich pracovných postupoch, ktorými dosiahnete maximálnu efektívnosť v každej oblasti, teda aj vo finančnej. Aj vy, čo podnikáte, môžete očakávať veľmi dobré finančné zisky. Ak budete chcieť, môžete sa v tomto týždni pokúšať aj o šťastie v tipovacích súťažiach. Aj v oblasti citov a lásky vám hviezdy prajú. Vy, čo túžite po partnerstve, po stálom vzťahu, máte to mať.

Ryby

Od pondelka do štvrtku to v zamestnaní nebudete mať zlé, ale všetko čo dosiahnete si budete musieť naozaj poctivo a tvrdo odmakať. Až piatok bude úžasný a vy v tento deň dobehnete všetko, čo ste počas týždňa zameškali. V pondelok sa snažte vyhnúť otvoreným konfrontáciám s partnermi, pretože by ste sa iba zbytočne pohádali. Máte pred sebou pekný a príjemný víkend. Je len na vás, akým spôsobom si ho ešte viac spestríte. Môžete ho stráviť v spoločnosti priateľov, alebo romantika s partnerom niekde, kde vás nič a nikto nebude rušiť.

Horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk