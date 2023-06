Zdroj: www.pexels.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Ktoré znamenia budú sršať SEXEPÍLOM a ktorým hrozia hádky? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 25. júna do 2. júla? 25. jún 2023 Magazín

25. jún 2023 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Ktoré znamenia budú sršať SEXEPÍLOM a ktorým hrozia hádky? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 25. júna do 2. júla?

Baran

Tento týždeň vás zastihne v dobrej nálade a ste aj plný energie a chuti do práce. To sa mimoriadne pozitívne odzrkadľuje na vašich výkonoch a výsledkoch. Zvlášť vám, čo podnikáte, sa darí uzatvárať pre vás veľmi výhodné obchodné dohody, ktoré vám prinesú dobré finančné zisky. Aj v osobnom živote je všetko v najlepšom poriadku. Taktiež aj doma prevláda pohoda a harmónia, snáď okrem piatku, kedy budete riešiť menšie škriepky medzi vami a vašimi partnermi, ale tie vám v žiadnom prípade nepokazia celkovú spokojnosť.

Býk

V zamestnaní vám ide práca skoro až sama. Nemáte problémy ani s náročnými zadaniami, ktoré si vyžadujú absolútnu sústredenosť a nasadenie všetkých vašich schopností. Vaši nadriadení vám za vaše výsledky prejavujú otvorenú spokojnosť, preto nie je dôvod, prečo by ste nemohli byť spokojný aj vy sami zo sebou. V súkromí z vás od pondelka do stredy vyžaruje veľký sexepeal. Je len na vás, ako to využijete, ale v každom prípade vám lichotí záujem opačného pohlavia bez ohľadu na to, či ste zadaný, alebo nie.

Blíženci

Je pred vami naozaj pracovne náročný týždeň. Aby ste dosiahli aspoň ako-tak uspokojivé výsledky, tak na to sa poriadne natrápite. Rovnako tak aj vy, čo podnikáte, to nebudete mať ľahké. Dávajte si pozor na vašich podriadených a radšej ich v tomto období kontrolujte častejšie ako inokedy. Tieto udalosti vám berú náladu, takže ste podráždený a, bohužiaľ, túto podráždenosť si prenášate aj domov. V piatok večer by ste si mohli naplánovať trochu relaxu a ak vám to pomôže, aj pri nejakom dobrom drinku, ale radšej majte na pamäti, že všetko treba robiť s primeranou mierou.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk