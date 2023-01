Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Pre koho bude druhá polovica januára náročná? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 16. do 22. januára? 15. január 2023 ELA Magazín

Baran

V tomto pracovnom týždni si dokážete vynahradiť všetko, čo ste od začiatku tohoto roku nemali možnosť. Dokonca aj všetko zameškané sa vám podarí dohnať. Pokiaľ zvažujete nejakú finančnú transakciu, môžete sa do nej pustiť. Z dlhodobého hľadiska vám prinesie zisky. V partnerskom a rodinnom spolužití je všetko v poriadku. Nemusíte si robiť žiadne starosti. No nebolo by zlé, ak by ste sa viac venovali vašim blízkym, pretože môžu mať pocit, že ich zanedbávate alebo sa pre niečo na nich hneváte. Využite na to nadchádzajúci víkend.

Býk

Začiatok tohto týždňa, konkrétne pondelok, budete riešiť viac problémy a prekážky, ale od utorka sa všetko upokojí a vy budete dosahovať dobré pracovné výsledky, s ktorými budete spokojní nie len vy, ale aj vaši zamestnávatelia. To sa, samozrejme, odzrkadlí aj na vašom finančnom ohodnotení. V oblasti vášho súkromia sa nebudú diať počas týchto dní žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by vám mali pokaziť váš dobrý pocit a náladu. Počas víkendu by ste sa mali venovať hlavne rodine.

Blíženci

Tento týždeň sa budete cítiť nabití energiou a elánom, čo bude aj vidieť na vašich výkonoch a výsledkoch. Je pred vami ozaj plodný pracovný týždeň. Nemusíte sa obávať ak začnete pracovať aj na viacerých projektoch naraz. Zvládnete ich všetky na sto percent. Na vaše pracovné aktivity môžete využiť aj nadchádzajúci víkend, ak bude treba, pretože vaši partneri a celá rodina vás podporujú, sú vám oporou a istotou a nebude im robiť problém prevziať na seba vaše domáce povinnosti.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

