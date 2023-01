Zdroj: V. Polčicová , pixabay.com Rok 2023 pre Slovensko podľa astrologičky: Máme za sebou ZAHRIEVACIE kolo, teraz to príde! Uplynulých dvanásť mesiacov bolo pre našu krajinu pomerne turbulentných. A to nielen na domácej politickej scéne. Akým výzvam budeme spoločne čeliť a na čom treba popracovať? 2. január 2023 ELA Magazín

Astrologička Valika Polčicová, ktorá sa venuje štúdiu a aplikácii astrológie už 40 rokov, sa pozrela na to, s akými nástrahami sa budeme musieť popasovať v roku 2023.

„Rok, ktorý nás čaká, bude celkovo veľmi náročný. Aj čo sa týka medziľudských vzťahov, ale bude to ťažký rok aj pre Slovensko ako krajinu. Zdá sa, že sa všetci dosť potrápime. Dá sa povedať, že rok 2022 bol len také zahrievacie kolo pred rokom 2023,“ načrtla pre Dnes24 známa astrologička.

Nástrahy pre znamenia

Keďže spoločenská a najmä ekonomická situácia nedajú spať nejednému z nás a mnohí majú strach o budúcnosť aj z pohľadu financií, predsa len každý znáša problémy inak.

„Niektoré znamenia to ale budú mať o niečo ľahšie. Prvá polovica roka bude lepšia pre Baranov. Cez znamenie Barana prechádza Jupiter, planéta šťastia a signifikátor peňazí. Keď Barani budú mať ťažké obdobie, Jupiter im to pomôže prekonať. Aj keď budú bojovať s niečím nepríjemným, nebudú to tak preciťovať. V druhej polovici roka toto isté platí pre Býkov. Neznamená to však, že tieto znamenia budú viac šťastné, budú to mať jednoducho o čosi ľahšie,“ hovorí Valika.

Február bude dávať príučku Vodnárom a Rybám. Sú totiž pod vplyvom Saturnu a keď sa dostanú do ťažkostí, vnútorné prežívanie bude pre nich náročnejšie.

Zdroj: Dnes24.sk