Úchvatná Vlhová predviedla jazdu snov: Takýto výsledok sa jej ešte nikdy nepodaril!

Slovenka Petra Vlhová potvrdila, že je najlepšou lyžiarkou tejto sezóny. Prvý raz v kariére sa dostala do najlepšej trojky v rýchlostných disciplínach.

Rodáčka z Liptova nebola ešte nikdy v kariére na pódiu v rýchlostných tzv. kĺzavých disciplínach (supe-G slalom a zjazd, pozn. red.), no teraz super-G v nemeckom Garmisch-Partenkirchene obsadila druhé miesto.

Takmer triumf

Petra nestačila iba na favorizovanú Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú. Za víťazkou zaostala o 28 stotín sekundy, tretia skončila už s väčším odstupom Rakúšanka Tamara Tipplerová (+0,74). Vlhová si udržala vedúcu priečku v celkovom poradí SP, na druhú Gutovú-Behramiovú má momentálne náskok 42 bodov.

Vlhová vylepšila svoj dosiaľ najlepší výsledok v super-G, pred rokom skončila v talianskom La Thuile štvrtá. Dosiahla 41. pódiové umiestenie v prestížnom seriáli.

Slová Petry

„V prvom rade sa veľmi teším, že mi to konečne vyšlo na to pódium. Už v predošlom super-G som bola k nemu blízko. Dnes som išla do toho naplno. Vedela som, ktoré pasáže mám ako prejsť. Spravila som všetko tak, ako som mala. Boli tam malé chybičky, ale to sú už detaily. Cítila som sa veľmi dobre, sústredila som sa na to, aby som pustila lyže. Vyšlo to, veľmi sa teším z druhého miesta,“ povedala Vlhová pre RTVS.

Pochvala od brata

„Išla vynikajúco. Veľmi dobre prešla pasáž so skokom, kde to bolo strmé a získala tam rýchlosť. Išla bez väčších chýb a cítil som, že by to mohlo byť do piateho miesta, ale že bude druhá, je skvelé,“ vyjadril sa pre slovenskú televíziu aj Vlhovej brat Boris. Jej súrodenec a manažér v jednej osobe ešte dodal: „Peťu to povzbudí, hlavne po tých štvrtých miestach. Teraz si dá tri dni pauzu a bude mať čas rozmýšľať nad skvelými výsledkami.“

Bude favoritkou

Onedlho sa začínajú Majstrovstvá sveta, na ktorých si Vlhová môže trúfať hneď na niekoľko medailí. Čo si o tom myslí jej brat? „Peťa nestratila formu, naopak, má ju. Ku majstrovstvám sveta? Myslím si, že Peťa jazdí veľmi dobre v kĺzavých disciplínach a aj v slalome je top,“ doplnil Boris Vlha, jeden z členov Vlhovej tímu.

