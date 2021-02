1. február 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Kto odštartuje február na vlne lásky?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 1. - 7. februára?

Baran

Tento týždeň budete v zamestnaní trochu rozhodený z toho, že zo strany vašich zamestnávateľov budete cítiť nedostatočnú podporu vo vašich aktivitách. Mali by ste sa zamyslieť, či nejde len o nedostatočnú komunikáciu medzi vami a čo zapríčinilo, že vám nerozumejú a nevedia, čo od nich očakávate. V oblasti lásky a citov, ale aj v rodinnom spolužití, máte v priebehu týchto dní na svojej strane Venušu, planétu lásky. Využite to k upevneniu vašich vzájomných vzťahov. Preto počas nadchádzajúceho víkendu bude fajn, ak naplánujete pre všetkých nejaký zaujímavý spoločný program.

Býk

Od pondelka do stredy sa na pracovisku pripravte na to, že všade okolo vás bude plno stresu a nervozity. Až od štvrtku a v piatok sa situácia upokojí a ustáli. No, čo vás bude tešiť je fakt, že za vaše snahy a dobré výsledky budete adekvátne finančne ohodnotený. Vaše súkromie nebude počas týchto dní zaťažované ničím negatívnym alebo neočakávaným, čo by vás malo dostať do nepohody. Naopak, od štvrtku až do nedele si budete môcť v kruhu vašich najbližších užívať príjemné chvíle naplnené pohodou, láskou a silným pocitom spolupatričnosti.

Blíženci

Je pred vami tak úžasný pracovný týždeň, preto sa ho snažte využiť ako najlepšie budete vedieť. Máte možnosť postupu na kariérnom rebríčku, môžete očakávať výborné finančné ohodnotenie za vaše výkony a výsledky. Môžete bez obáv investovať. Dokonca by ste sa mali pokúsiť aj o šťastie v nejakej lotérii. V súkromí sa snažte v priebehu štvrtku zachovať pokoj, pretože hrozia medzi vami a vašimi partnermi nedorozumenia a hádky. Naopak, sobota bude dňom naplneným zábavou, radosťou a otvorenými prejavmi vzájomnej náklonnosti a lásky. Užite si to.

Rak

Od pondelka do stredy máte pred sebou na pracovisku ozaj náročné dni. Snažte sa preto udržať si vnútornú rovnováhu a pokoj. Iba v takom prípade máte šancu zvládnuť všetky povinnosti, ktoré ste si na tento týždeň naplánovali. Štvrtok a piatok už budú pokojnejšie. V súkromnom živote, ako aj v rodinnom a partnerskom spolužití, je všetko fajn. Nejaký ten malý mráčik, ktorý sa ukáže, vám nedokáže pokaziť celkový pocit pohody a spokojnosti. V priebehu víkendu si doprajte dostatok priestoru a času sami na seba. Nikomu z vašej rodiny to nebude prekážať.

Lev

Počas prvej polovice pracovného týždňa sa na pracovisku dozviete správy, ktoré nielen vám, ale celému vášmu kolektívu prinesú priaznivé zmeny. Druhá polovica bude pokojná a pohodová. Všetko, čo máte urobiť, stihnete bez väčších komplikácií. Váš osobný život sa bude v priebehu týchto dní niesť v duchu príjemných pocitov a zážitkov v kruhu rodiny alebo priateľov. Vy, nezadaní, ktorí by ste sa chceli zamilovať, nezostávajte cez víkend doma, ale vyberte sa niekam medzi ľudí. Nebeská obloha je vám priaznivo naklonená v oblasti citov a lásky.

Panna

V priebehu tohto pracovného týždňa sa budete cítiť ako ryba vo vode. Bude sa vám dariť výrazne si vylepšiť vašu pracovnú pozíciu, vaše investície vám prinesú očakávané zisky a aj za vaše dobré výkony vás nadriadení náležite finančne ohodnotia. Dokonca máte šancu prísť k peniazom aj prostredníctvom nejakej lotérie. V partnerskom spolužití sa počas štvrtku držte radšej v úzadí. Hrozia nedorozumenia a hádky. Ale v sobotu by ste sa mali snažiť byť aktívni a ústretoví smerom k vašim polovičkám. Hviezdy máte na svojej strane vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa lásky.

Váhy

Pondelok, utorok a streda budú pre vás v zamestnaní stresujúce, a to vám bude brániť sústrediť sa na všetky vaše pracovné povinnosti. Našťastie, štvrtok a piatok už budú pokojné, takže budete stíhať ukončiť všetky úlohy tak, ako od vás očakáva váš zamestnávateľ. V osobnom živote nebudete musieť riešiť nič, čo by si od vás vyžadovalo osobnú angažovanosť. Dokonca si od štvrtku až do nedele môžete užiť poriadnu zábavu s rodinou alebo priateľmi, alebo sa venovať vašim osobným záujmom a koníčkom. Záleží len na vás, ktorá z týchto možností vám bude najviac vyhovovať.

Škorpión

Na pracovisku budete riešiť naozaj vážne úlohy, ktoré vás môžu dostať pod psychický tlak a stres. Na pokoji vám nepridá ani to, že zisťujete zo strany niektorých vašich spolupracovníkov, že sú voči vám neúprimní. Ale cez to všetko sa budete mať prečo tešiť, pretože z finančného hľadiska sa vám naozaj veľmi dobre darí. V súkromí máte pred sebou relatívne pokojné dni. Preto sa snažte v priebehu piatka neriešiť medzi vami a vašimi rodinnými príslušníkmi žiadne vážne záležitosti. Pokazili by ste tak víkend sebe aj im tichou domácnosťou s dusnou atmosférou.

Strelec

Aj v tomto týždni sa naplno prejaví podpora vládnucej planéty vášho znamenia – Jupiter – šťastie, peniaze, a to v každej oblasti vášho života. V zamestnaní či v podnikaní ste úspešní, darí sa vám uzatvárať výhodné obchodné dohody, z finančného hľadiska rátate zisky, kariérne sa posúvate smerom nahor. Rovnako tak aj vo vašom osobnom živote nebudete mať žiadny dôvod byť nespokojní. Medzi priateľmi sa tešíte z veľkej obľúbenosti, v rodinnom a partnerskom spolužití ste zahŕňaní prejavmi lásky. Máte pred sebou úžasné dni plné šťastia a radosti. Tak si ich užite čo najviac.

Kozorožec

Máte pred sebou týždeň, na ktorý len tak ľahko nezabudnete, pretože na čo si spomeniete, to sa vám bude plniť presne podľa vašich predstáv. V práci sa vám darí, budujete si kariéru a aj finančne nie je dôvod, prečo by ste sa mali sťažovať. V týchto oblastiach môžete byť na výsosť spokojní. V súkromí to bude o niečo „horšie“. V pondelok si s partnermi, ako aj s rodinou rozumiete vo všetkom. V stredu sa naopak nedokážete dohodnúť ani na maličkostiach, čo bude končiť hádkou a cez nastávajúci víkend si opäť užijete veľa príjemných spoločných zážitkov, ako aj smiechu a radosti.

Vodnár

Na pracovisku očakávajte komplikácie, ktoré vám nebudú dovoľovať venovať sa vašim povinnostiam tak, ako by ste chceli, ale nakoniec sa vám podarí všetko zvládnuť tak, že budete spokojní aj vy a aj vaši nadriadení. Otázku financií nebudete musieť riešiť. Tie sú v poriadku, s miernym ziskom. V osobnom živote, zvlášť v partnerskom spolužití, by ste mali byť od pondelka do stredy veľmi opatrní a obozretní. Je pravdepodobné, že budete čeliť nedorozumeniam, ktoré by mohli skončiť rozchodmi alebo rozvodmi. Zlepšenie do vášho súkromia prinesie až druhá polovica tohto týždňa.

Ryby

Je pred vami veľmi príjemný a pokojný pracovný týždeň. Čo máte urobiť, to zvládate a ešte vám ostane čas aj na prípadné aktivity, ktorými si budete môcť zvýšiť poznatky a skúsenosti. Bolo by pre vás neefektívne, ak by ste nevyužili možnosť naštudovať si niečo, čo budete môcť v budúcnosti zúročiť. V partnerskom spolužití by ste sa mali vašim polovičkám venovať hlavne v utorok a v stredu. Máte priazeň vesmíru v oblasti lásky. Oplatí sa vám to, pretože počas víkendu sa vám to vráti. Budete nimi hýčkaní a rozmaznávaní.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk