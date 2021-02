1. február 2021 Milan Hanzel Správy CIGARETY sú oddnes drahšie: Chcete ušetriť? V predaji sú ešte krabičky za starú cenu!

Nepriaznivá správa pre všetkých fajčiarov! Od 1. februára začala platiť nová zvýšená spotrebná daň na tabakové výrobky, čo sa odrazí aj na cene jednej krabičky.

Parlament vlani schválil novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá nadobúda platnosť dnešným dňom.

O koľko idú hore?

V preklade to znamená, že spotrebná daň za krabičku cigariet sa zvýši o 40 centov. Zdražovať sa bude o 20 centov aj od februára 2022 a o ďalších 20 centov od februára 2023. Spotrebné dane na bezdymové tabakové výrobky stúpnu o 72 percent, čím sa celková cena balenia zvyšuje oddnes takisto o 40 centov.

„Rozumieme potrebe štátu v týchto neľahkých časoch pomáhať príjmovej stránke rozpočtu aj vyšším zdanením tabakových výrobkov. Chýba nám však vyrovnanejší prístup k jednotlivým kategóriám. Na jednej strane máme príliš priaznivé zdanenie moderných bezdymových tabakových výrobkov, ktoré znižuje potenciálne príjmy štátu. Zároveň príliš reštriktívny prístup k cigaretám otvára dvere nelegálnemu obchodu,“ prezradil pre portál pluska.sk manažér pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu spoločnosti JTI Slovak Republic Martin Jaroš.

Kúpite aj „po starom“

Ešte stále sú v predaji aj cigarety so starými známkami, čiže s nižšou cenou. Tie sa budú môcť predávať do konca marca. „Spotrebitelia a predajcovia by sa nemali spoliehať na to, že takéto cigarety budú na trhu počas celého dvojmesačného obdobia. Predpokladáme, že tie s nižšou cenou sa dopredajú už v priebehu februára,“ myslí si Martin Jaroš.

