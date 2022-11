10 Galéria Zdroj: Facebook.com/Zuzana Čaputová UNIVERZÁLNA Čaputová: Stíha povinnosti, bubnovanie a zahrá si aj vo FILME! FOTO Prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová má poriadne nabitý program, ale aj tak si nájde čas na niečo, čo nespadá do úloh hlavy štátu. 18. november 2022 han Zo Slovenska

18. november 2022 han Zo Slovenska UNIVERZÁLNA Čaputová: Stíha povinnosti, bubnovanie a zahrá si aj vo FILME! FOTO Prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová má poriadne nabitý program, ale aj tak si nájde čas na niečo, čo nespadá do úloh hlavy štátu.

O Čaputovej je známe, že sa rada chopí úlohy, či práce, ktorá sa jej naskytne. Videli sme ju už napríklad v kuchyni, či sadiť stromčeky alebo na dlhej túre. V týchto dňoch má povinností vyše hlavy, no jedna informácia nečakane šokovala viacerých Slovákov.

Objaví sa vo filme

V filme Michael Kocáb – rocker verzus politik účinkuje aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Český hudobník, ktorý sa stal aj politikom a občianskym aktivistom, priznal, že výsledný celovečerný dokument režisérky Olgy Sommerovej mal možnosť v priebehu jeho vzniku ovplyvňovať.

„Vyberal som lokácie, napríklad všetko na Slovensku, tiež som bol šťastný, že je tam prezidentka Čaputová. Veľmi som o to stál, pretože ju uznávam a obdivujem ako veľmi dobrého človeka,“ povedal pre TASR Kocáb.

Film ukazuje, že celý život ho sprevádza boj za ľudské práva, politickú kultúru a demokraciu. Divákom pripomenie aj to, že sa Kocábovi okrem iného podarilo stiahnuť sovietske vojská z Československa.

„Som šťastný, že vo filme vystupuje aj generál Naďovič, ktorý spoločne so mnou robil odsun, že je tam Ondrej Šoth, riaditeľ košického divadla, vynikajúci choreograf, tiež celoživotný priateľ. To sú všetko veci, z ktorých mám radosť a ktoré som ovplyvňoval,“ poznamenal jeden zo zakladateľov Občianskeho fóra, ktorý ovplyvnil aj nomináciu Václava Havla na prezidenta.

V roku 2009 sa Kocáb stal ministrom pre ľudské práva a národnostné menšiny a neskôr vládnym komisárom pre ľudské práva. Pre hudobných fanúšikov ostane skladateľom rockovej, filmovej a klasickej hudby, najmä však zakladateľom kultovej skupiny Pražský výběr.

Vzdal jej hold

Kocáb reagoval aj na otázku, či súčasnosť má osobnosti schopné a ochotné chopiť sa úlohy v čase, ktorý budeme po desaťročiach označovať ako históriu.

„Vo vašom prípade je to určite pani prezidentka Čaputová, aké budú konkrétne výsledky jej práce, na to si ešte počkáme, ale je to úžasná osoba, jedna z najlepších štátničiek v Európe, o tom som pevne presvedčený,“ zhodnotil Kocáb.

„U nás momentálne pár takých ľudí je, žeby ich bolo mnoho, to nevidím, a to neporovnávam so sebou, porovnávam napríklad s Václavom Havlom. Teraz sa narodil Zelenskyj na Ukrajine, to je ďalšia obria osobnosť, je ich veľa, ale asi to nestačí, doba je natoľko zmetená, že sa často nedostanú k slovu,“ uzavrel.

Aj oceňovala

Demokraciu treba brániť proti extrému, nenávisť môže zabíjať. Skonštatovala to prezidentka SR Zuzana Čaputová počas odovzdávania ocenení Biela vrana. Verejnosť vyzvala na súdržnosť a empatiu. Odovzdávanie cien označila za oslavu ľudskosti a výnimočnosti, zagratulovala laureátom. Každodenný život podľa nej prináša situácie, v ktorých sa mnohí dokážu zachovať výnimočne, urobiť viac než je povinnosť, vystúpiť z radu a prejaviť osobné hrdinstvo. Pripomenula aj odkazy Novembra '89 a vzdor proti neslobode.

„Spojovacím prvkom, ktorý nás povyšuje z jednotlivcov na členov spoločnosti, však musia byť naše hodnoty a tými sú aj rešpekt k slobode a právam iných,“ podotkla.

Hrdinstvo podľa jej slov preukázal každý, kto v novembrových dňoch roku '89 verejne vyjadril svoj postoj. „Individuálne hrdinstvá splynuli do hrdinstva celej spoločnosti, ktorá porazila zdanlivo všemocný totalitný režim. Nenásilne, iba silou odhodlania a viery v lepšiu budúcnosť,“ skonštatovala.

„Gratulujem tiež Romanovi Samotnému, ktorý dostal Bielu vranu za to, že dlhoročne vytvára bezpečný a prijímajúci priestor nielen pre queer ľudí v jeho kaviarni Tepláreň. Obzvlášť dôležitá bola jeho rola po teroristickom útoku v polovici októbra, kedy sa stal jedným z najvýraznejších hovorcov tejto komunity,“ vyhlásila prezidentka na Facebooku.

Zabubnovala si

Do tohtoročnej bubnovačky sa v piatok dopoludnia zapojila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Informuje o tom na sociálnej sieti s tým, že bubnovaním symbolicky upozornili na problém násilia, týrania a zneužívania detí.

V piatok po 10.00 h sa rozozvučali bubny na viac ako 350 školách po celom Slovensku a tiež na námestiach v Nitre, Trstenej, Trenčíne, Partizánskom či Michalovciach.

„Bubnovaním z Prezidentského paláca, s deťmi zo základnej školy na Ostredkovej ulici v Bratislave a so skupinou Campana Batucada, som sa k tejto skvelej akcii pripojila,“ uviedla hlava štátu.

Poďakovala viac ako 61-tisíc deťom, organizátorom, učiteľom, psychológom a ďalším zanieteným ľuďom, ktorí v piatok bubnovali a zapájajú sa do ďalších osvetových aktivít, počas ktorých otvorene hovoria o násilí, čo sa deje doma, v škole, v tábore alebo na sociálnych sieťach.

„Vytvárajú tak spoločenstvá, ktoré sú vnímavejšie voči násiliu a ktoré ho neprehliadajú a nebagatelizujú. Týmto spôsobom posilňujú tých, ktorí násilie zažívajú, v tom, aby vyhľadali pomoc,“ povedala Čaputová. Podľa nej veľmi presne to vystihuje heslo tejto každoročnej aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa prevencie týrania a zneužívania detí – „Ticho deti pred násilím neochráni“.

Urobili viac, než je povinnosť. Vystúpili z radu a prejavili osobné hrdinstvo. Odovzdávanie cien Biela vrana je pre mňa... Posted by Zuzana Čaputová on Thursday, November 17, 2022

10 Galéria

Zdroj: TASR/Dnes24.sk