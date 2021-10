Zdroj: www.pixabay.com SVET O SLOVENSKU: Po pastierovi vyštartoval medveď, pred smrťou ho zachránili psy Pred mužom sa naraz vynoril medveď! Keby nemal psov, už by tu nebol. 4. október 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

Slovensko sa stále častejšie skloňuje s „kráľom“ našich hôr – medveďom. A to si všímajú nielen naše médiá, no aj tie za hranicami. Len nedávno sme vás informovali o tom, ako chodia od domu k domu, no najnovšie stretnutie človeka a šelmy, si mohlo vypýtať to najcennejšie, ľudský život.

„Divoká šelma napadla pastiera oviec v Banskobystrickom kraji. Pred istou smrťou muža zachránili pastierske psy. Ide o štvrtý útok medveďa počas mesiaca,“ informuje o tom česká redakcia CNN prima NEWS, pričom pripomína, že v našej krajine sa vedie diskusia o premnožení týchto šeliem.

Vynoril sa z hmly

Chvíle hrôzy zažil pastier pri obci Nevoľné, kde strážil stádo oviec. Česká televízia sa priamo obrátila na starostu tamojšej obce, ktorý popísal nervy drásajúce momenty, keď sa pred ním naraz vynoril z hmly.

„Nevyštartoval na zvieratá, ale priamo na neho. Mal šťastie, že mal pri sebe svoje pastierske psy. Tí sa do toho medveďa v podstate nejakým spôsobom pustili,“ uviedol Štefan Henzel, ktorý je starosta obce.

