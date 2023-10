Zdroj: TASR/Jakub Kotian , TASR/Jaroslav Novák V pondelok sa stretli lídri Smeru, Hlasu a SNS: ČO prezradili o rokovaniach? Rokovania o zostavení budúcej vlády pokračovali aj v pondelok ráno. Stretli sa šéfovia trojice strán. 9. október 2023 Politika

9. október 2023 Politika V pondelok sa stretli lídri Smeru, Hlasu a SNS: ČO prezradili o rokovaniach? Rokovania o zostavení budúcej vlády pokračovali aj v pondelok ráno. Stretli sa šéfovia trojice strán.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian , TASR/Jaroslav Novák

Lídri Smeru, Hlasu a SNS Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko sa v pondelok ráno zišli na prvom spoločnom rokovaní. Dohodu o budúcej vláde zatiaľ neoznámili.

Rokovania pokračujú

Predseda SNS Danko odišiel z rokovaní ako prvý, situáciu komentovať nechcel. „Rokovania nie sú ešte ukončené a dovtedy to komentovať nebudem. Pokračujeme ďalej,“ povedal pri odchode Pellegrini.

Pokiaľ sa lídri nedohodnú, Fico nevidí dôvod informovať o rokovaniach.

„To sú čiastkové rokovania. Preferovaní partneri Smeru sú Hlas a SNS. Na toto sa sústreďujem. Hľadám všetky možné riešenia, ale v tomto okamihu, ako som sľúbil, nebudem komentovať priebeh rokovaní,“ poznamenal Fico. Rokovacie strany podľa neho teraz potrebujú pokoj.

Povedal, že pozornosť venujú budúcim krokom novej vlády. „Ak by sme začali nejakým porciovaním krajiny tak sa nikam nedostaneme. O to je to najnáročnejšie,“ skonštatoval Fico.

Fico poprel dohady

V piatok (6. 10.) viaceré médiá informovali, že novú vládnu koalíciu pravdepodobne vytvoria Smer, Hlas a SNS. Premiérom by sa mal stať Fico, predsedom parlamentu Pellegrini. Fico označil väčšinu správ o stave rokovaní za nepravdivú.

Danko cez víkend povedal, že SNS podporí každú vládu, ktorej premiérom bude Fico, aj keby strana nebola vo vláde. Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka je pripravený v záujme vytvorenia štvorkoalície prenechať pozíciu premiéra Pellegrinimu. Ten zatiaľ nič z toho nekomentoval.

Fico dostal 2. októbra ako predseda strany, ktorá získala v parlamentných voľbách najviac hlasov, poverenie na zostavenie vlády. Prezidentka Zuzana Čaputová mu dala 14 dní.

