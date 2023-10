Zdroj: TASR/Martin Baumann Demokrati nedosiahli na príspevok od štátu: Heger prosí ľudí, aby strane poslali PENIAZE Strana bývalého premiéra vo voľbách nedosiahla na príspevok od štátu. Heger teraz verejne prosí o peniaze pre Demokratov. 9. október 2023 Politika

Zdroj: TASR/Martin Baumann

O tom, že viaceré politické hnutia majú po voľbách hlavu v smútku, sme vás už informovali. Nielenže sa nedostali do parlamentu, no nezískali ani trojpercentnú hranicu, ktorá by im zaručila príspevok od štátu.

Existenčné problémy

Najväčšie problémy môže mať strana bývalého premiéra Hegera – Demokrati. Tá totiž vo voľbách získala 2,93 percenta a od štátneho príspevku ju delili iba dve tisícky hlasov.

"Teraz stojí pred otázkou, ako splatiť polku zo zrejme až 1,8 miliónovej kampane postavenej z veľkej časti na pôžičkách členov a sympatizantov. Najväčším známym veriteľom je manžel volebnej líderky strany Andrey Letanovskej, ktorý na kampaň požičal 90-tisíc eur. Demokrati však pravdepodobne nezverejnili ešte mená všetkých veriteľov, aktuálne majú podľa webu pôžičky za 285-tisíc eur,“ napísalo nedávno Transparency International Slovensko.

Zdá sa, že tieto predpovede stáli na pravdivom základe. Eduard Heger teraz zverejnil emotívny status, v ktorom prosí o finančné dary!

„S obrovskou vďakou reagujeme na množstvo pozitívnych reakcií a správ, ktoré nám posielate. Áno, aj my sme sklamaní z výsledku volieb, ale všetko zlé je na niečo dobré a na náš volebný výsledok sa môžeme pozerať aj ako na príležitosť na to, aby sme zo strany Demokrati vybudovali silnú stredopravú prozápadnú stranu s kvalitným tímom, silnou regionálnou základňou a príťažlivým programom,“ píše šéf Demokratov Eduard Heger.

Prosí o peniaze

Postupne sa bývalý premiér dostáva k pointe. Najprv vyzval záujemcov o vstup do strany: „Spoločne vybudujeme silnú a odborne zdatnú členskú základňu po celom Slovensku.“

Tým to však nekončí. „Ako viete, náš volebný výsledok veľmi tesne pod 3% znamená, že nedostaneme žiadnu finančnú pomoc od štátu na činnosť strany. Obraciame sa preto na Vás s tým, aby ste nám pomohli aj v tejto oblasti. Tí z Vás, ktorí nám môžete prispieť akoukoľvek sumou do 999 eur, prosím pošlite nám takýto finančný dar na účet strany vedený v Tatra banka a.s.,“ prosí Heger o peniaze pre Demokratov. Dodáva, že pokiaľ vie niekto pomôcť sumou vyššou ako tisíc eur, alebo môže pomôcť inou službou alebo materiálnym darom, má stranu kontaktovať e-mailom.

Názory sa rôznia

Reakcie na status pravdepodobne nie sú také, aké predseda strany očakával. Po príspevkom sa množia rozhorčené reakcie.

„Chvalabohu že ste sa do parlamentu nedostali. Štát by skončil ako tá vaša strana… By sme žobrali o peniaze. Už si tam konečne nalejte čistého vína… Toto je vaše vysvedčenie po vašom vládnutí. Ľudia vás tu už nechcú… Vytlačte si tie vaše pozitívne správy na A4 a dajte si to zarámovať a už len spomínajte aj s Jarinom…,“ píše sa v jednom z komentárov. Ďalší dodáva: „Skončíš ako Procházka (Sieť). Veľké oči, zadlžil sa kampaňou a už je v politických dejinách.“ Aj napriek vlne negatívnych komentárov sa pod príspevkom objavilo dosť priaznivcov, ktorí strane vyjadrili podporu a prisľúbili finančnú pomoc.

Zdroj: Dnes24.sk

