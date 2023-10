Zdroj: TASR/AP , TASR/Jaroslav Novák Čaputová o ZASTAVENOM balíku vojenskej pomoci Ukrajine: Nešlo len o muníciu! Slovensko zatiaľ Ukrajine neposlalo avizovaný balík vojenskej pomoci. Čo podľa prezidentky rozhodlo? 9. október 2023 Politika

O tom, že Slovensko zatiaľ neposlalo Ukrajine ďalší zvažovaný balík vojenskej pomoci, rozhodlo aj to, že nešlo len o muníciu. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo na to upozornila prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Výsledky volieb treba rešpektovať

„Keby to bola len munícia, bola by to úplne iná otázka, úplne iný predmet debaty,“ uviedla Čaputová, ktorá pri svojom postoji zopakovala argument, že v tejto otázke je potrebné rešpektovať výsledok volieb a počkať na závery rokovaní o novej vláde.

Nešlo o vyjadrenie nesúhlasu

O to viac, ak v predmetnom balíku pomoci nemalo ísť len o náboje.

„O prípadnom oslabení obranných spôsobilostí musí rozhodnúť nová vláda,“ dodala.

Opätovne zdôraznila, že jej postoj nebol vyjadrením nesúhlasu s vojenskou pomocou Ukrajine, poukázala pritom na konzistentnosť svojho postoja a jej podpory vojensky pomáhať Ukrajine, brániacej sa agresii na svojom území.

