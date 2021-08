5 Galéria Zdroj: www.tvnoviny.sk V tejto obci vedia ako UPÚTAŤ: Nedávno im vysmiali parkovisko, tentoraz cyklotrasu! FOTO Iste si spomínate na parkovisko v Trenčianskej Teplej, na ktorom majstri nechali trávnatý ostrovček aj s autom. Najnovšie je obec znovu hitom internetu! 10. august 2021 han Magazín

10. august 2021 han Magazín V tejto obci vedia ako UPÚTAŤ: Nedávno im vysmiali parkovisko, tentoraz cyklotrasu! FOTO Iste si spomínate na parkovisko v Trenčianskej Teplej, na ktorom majstri nechali trávnatý ostrovček aj s autom. Najnovšie je obec znovu hitom internetu!

Parkovisko si v máji vyslúžilo na sociálnych sieťach označenie ako fušérske alebo ako po vyčíňaní majstrov Pata a Mata. Bodaj by nie, veď strieborná škodovka stojaca na tráve v obklopení nového asfaltu vyzerala komicky. Starostka sa vtedy dušovala, že dajú všetko na poriadok.

ČLÁNOK o bizarnom parkovisku sme uverejnili aj my a nájdete ho TU.

Čakali by ste, že o tri mesiace bude tá istá obec stredobodom pozornosti celého Slovenska opäť? A znovu to bude kuriozita, ktorá sa len tak nevidí.

Cyklisti sa čudujú

Televízia Markíza priniesla aj druhú nevšednosť z kategórie zvláštnych a jedná sa o cyklotrasu, ktorá zrazu končí dreveným zábradlím. „Na problém upozornil mestský poslanec. Cyklotrasa je vraj hotová od konca júna,“ píše sa na webe televízie tvnoviny.sk.

Starostka obce Slavomíra Propperová, ktorá sa nachádza v okrese Trenčín v reportáži TV Markíza prisľúbila, že by problém mali odstrániť do niekoľkých dní. Hneď to však nebude, pretože podľa jej slov musia najprv vyriešiť problémy a nápor cyklistov by to komplikoval.

Lenže, po odstránení zábradlia budú musieť v Trenčianskej Teplej vyriešiť ďalší problém. Za zábradlím sa totiž nachádza už len schody a chodník, ktorý vedie ku kostolu…

