11. máj 2021 han Magazín Parkovisko, na ktorom sa BAVÍ celý internet: Na TENTO kúsok nezostal asfalt? FOTO Na tomto sa schuti zasmejete! Malé parkovisko v Trenčianskej Teplej je momentálne asi najznámejšie na Slovensku.

Poviete si, že to robila známa „fušérska“ dvojica Pat a Mat. Lenže, toto je realita! Ako sa takéto niečo mohlo stať, informuje portál tvnoviny.sk.

Fotografie škodovky, ktorá stojí na trávnatom povrchu, pričom všade okolo svieti nový asfalt, je hitom internetových stránok.

Čo na to starostka?

Parkovisku sa venovala aj Televízia Markíza, ktorá na svojom spravodajskom webe priniesla aj stanovisko starostky. „Tvrdí, že asfalt niekto položil bez jej vedomia. Na komickú situáciu upozornil vedenie obce jeden z miestnych poslancov,“ píše sa na tvnoviny sk. Vtipne pôsobiaci asfalt sa stal stredobodom pozornosti miestnych obyvateľov, ktorí sa tam chodia pozerať.

Starostka však dodala, že to „dá na poriadok“.

Slová odborníka

Aj vám sa natíska otázka, ako sa to mohlo stať? „Asfalt je kvalitný, stopercentný, prvotriednej kvality, používa sa na cesty prvej triedy, to znamená, že s asfaltom čo sa týka materiálu nebude žiadny problém a doasfaltovať to nie je problém, spraviť zarezať asfalt a doasfaltovať to,“ povedal pre portál odborník Roman Smolka, ktorý robieva stavebný dozor pri budovaní ciest.

