9. august 2020 Magazín V živote prezidentky sa objavil nový fešák! Bude jej priateľ žiarliť?

Po boku Juraja Rizmana žiari naša prezidentka viac ako kedykoľvek predtým. V jej živote sa ale nedávno objavil ďalší šampión!

3 Galéria

Zdroj: Facebook.com/Zuzana Čaputová

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová žiari! Nielenže sa jej darí pracovne a národ ju miluje, pohodu a lásku si užíva aj v súkromí. Najnovšie sa prezidentka pochválila ďalším fešákom vo svojom živote.

Krásna novinka

V máji sme vás informovali o novej láske našej prezidentky. Po boku Juraja Rizmana žiari viac ako kedykoľvek predtým. Dokazujú to aj ich spoločné fotografie, napríklad z júlovej dovolenky v Tatrách.

Prezidentka sa na sociálnej sieti podelila o ďalšiu krásnu novinku. Jej rodina sa rozrástla o nového člena! „Rada by som vám predstavila nášho nového člena rodiny. Je to neskutočne učenlivý a živý psík. Volá sa Leon a už niekoľko týždňov nám robí veľkú radosť,“ napísala prezidentka pod spoločnú fotografiu so šteniatkom.

Leon si okamžite získal srdcia Slovákov, ktorí v komentároch nešetrili slovami chvály.

Rada by som vám predstavila nášho nového člena rodiny. Je to neskutočne učenlivý a živý psík. Volá sa Leon a už niekoľko týždňov nám robí veľkú radosť. Aké zvieratko robí doma radosť vám? 🐶 Posted by Zuzana Čaputová on Sunday, August 9, 2020

Zdroj: Dnes24.sk