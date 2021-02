Zdroj: TASR/Pavol Zachar Váhate nad sčítaním obyvateľov? POZOR! Hrozí vám pokuta Už niekoľko dní na Slovensku beží elektronické sčítanie obyvateľstva. Do formulára musíte zadať niekoľko osobných údajov, inak vás štát môže pokutovať. 21. február 2021 MI Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Viac ako milión ľudí už využil možnosť, aby sa na stránke scitanie.sk zaevidoval a uviedol štátu všetky požadované informácie o sebe a svojej rodine. Hoci je celý proces anonymný, niektorí ľudia sa boja straty súkromia, pretože do formulára zadávajú svoje rodné číslo.

Štatistický úrad uisťuje, že nie je dôvod na obavy a rodné číslo nikto nebude spájať s vašim menom. Okrem toho je dobré mať na pamäti, že sčítanie je povinné a za nesplnenie tejto povinnosti môžete dostať aj pokutu.

Prečo je to dôležité

Naposledy sa ľudia na Slovensku sčítavali pred desiatimi rokmi. Už vtedy sa ukázalo, že to rozhodne nie je len zbytočná štatistická zábavka. Zo získaných údajov sa totiž odvíjajú aj financie pre mestá a obce, ale aj náboženské skupiny a práva pre národnostné menšiny.

V roku 2011 sa napríklad sťažovala Bratislava, že sa nesčítalo približne 60-tisíc jej obyvateľov, čo ju pripravuje o zhruba 15 miliónov eur ročne z podielových daní.

Sčítanie obyvateľov je mimoriadne dôležité aj pre život a fungovanie cirkví na Slovensku. Príspevky od štátu môžu získavať len oficiálne registrované cirkvi a na to je nutné, aby sa k nej hlásilo aspoň 50-tisíc členov.

Údaje zo sčítania obyvateľstva sú však najdôležitejšie pre mestá a obce, ktoré aj vďaka týmto informáciám z prvej ruky môžu optimálne plánovať svoj ďalší rozvoj najmä v oblasti dopravy, materských škôlok a sociálnych služieb.

Je to delikt

Do elektronického formulára musí každý povinne uviesť niekoľko osobných údajov. V prvom rade je to rodné číslo, ďalej rodinný stav a osoby, s ktorými človek žije v domácnosti. Štát však chce vedieť aj vašu národnosť, náboženské vyznanie, či dosiahnuté vzdelanie.

Zo získaných administratívnych údajov vedia úradníci zistiť, kto si túto občiansku povinnosť splnil a kto nie. Ľudia, ktorí sa nesčítajú, by teoreticky mohli dostať pokutu od 50 do 250 eur.

„Ak sa obyvateľ nesčíta, je to správny delikt a môže byť pokutovaný podľa zákona 223/2019 o sčítaní,“ uviedla pre Dnes24 Jasmína Stauder zo Štatistického úradu SR.

Sankcie by mali vyberať jednotlivé obce, ale zatiaľ nie je jasné, do akej miery budú chcieť postupovať voči svojim obyvateľom represívne. Čas na sčítanie máte do konca marca a výsledky by mali byť známe na začiatku budúceho roka.

