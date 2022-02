Zdroj: TASR/Patrik Koreň VALÍ sa k nám poriadne sneženie a hrozia záveje! Kde napadne až 30 cm snehu? + VÝSTRAHY Niektoré kúty Slovenska sa ešte nestihli spamätať po veternej smršti Nadia, ktorá sa prehnala cez víkend. Vo viacerých okresoch začne snežiť a platia aj výstrahy. 1. február 2022 Rôzne

1. február 2022 Rôzne VALÍ sa k nám poriadne sneženie a hrozia záveje! Kde napadne až 30 cm snehu? + VÝSTRAHY Niektoré kúty Slovenska sa ešte nestihli spamätať po veternej smršti Nadia, ktorá sa prehnala cez víkend. Vo viacerých okresoch začne snežiť a platia aj výstrahy.

Po víkendovej víchrici a hustom snežení sa počasie na našom území upokojilo a od začiatku týždňa panuje na našom území relatívne pokojnejšie počasie.

To sa však už čoskoro zmení. Od severozápadu sa blíži k nášmu územiu front, ktorý prinesie ďalšiu vlnu zrážok, ktoré budú na viacerých miestach snehové, informuje iMeteo.sk.

Snežiť bude takmer všade

Front už v týchto chvíľach ovplyvňuje počasie v susednom Česku a na západe Rakúska. Na viacerých miestach sneží. Sneženie zatiaľ nespôsobuje komplikácie, ale to by sa malo do rána zmeniť.

„Vo večerných hodinách začne snežiť aj na Slovensku, pričom výdatnejšie bude predovšetkým na severe nášho územia. Sneh však napadne takmer na celom našom území,“ dodáva iMeteo.sk

Napadne až 30 cm snehu

Medzi prvými oblasťami bude Považie, Kysuce, Záhorie a následne sa sneženie od severozápadu bude rozširovať nad ďalšie oblasti nášho územia. Snehové zrážky sa očakávajú na celom našom území, len v oblasti dolného Záhoria a okolia Bratislavy by sa mohol do sneženia primiešavať aj dážď.

Snežiť by malo prestať v priebehu ranných hodín, no to sa netýka severného Slovenska, kde by malo sneženie pokračovať, pričom zajtra počas dňa môže snežiť aj výdatnejšie ako počas nadchádzajúcej no­ci.

Na severe Slovenska by mohlo celkovo pripadnúť okolo 10 cm snehu, no v krajných severných okresoch a vo vyšších polohách môže napadnúť až okolo 30 cm snehu.

Zasnežená streda

V stredu ráno by sa do bieleho rána mali zobudiť na mnohých miestach nášho územia. Napadnúť by malo od poprašku až do 10 cm.

„Oveľa viac snehu sa zajtra ráno očakáva na strednom Slovensku, kde napadne až do 10 cm snehu. Vo vyšších polohách nad nadmorskou výškou 500 m n.m. môže napadnúť až do 20 cm čerstvého snehu,“ informuje iMeteo.sk.

Výstrahy

Meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu snehových jazykov a závejov. V tejto súvislosti vydali viaceré výstrahy prvého stupňa, ktoré platia aj počas celej stredy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

So snežením treba počítať vo väčšine Žilinského kraja a tiež v okrese Poprad, kde podľa meteorológov môže spadnúť 20 až 30 centimetrov sne­hu.

Výstraha prvého stupňa v tejto súvislosti platí od 21.00 h.

„Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb),“ uviedlo SHMÚ.

Tvorbu snehových jazykov a závejov meteorológovia očakávajú od 20.00 h v Banskobystrickom, Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji.

SHMÚ zároveň varuje pred vetrom na horách, ktorý bude tiež pretrvávať aj v stredu. Výstraha prvého stupňa platí od 20.00 h v Žilinskom kraji a v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica.

„Na hrebeňoch hôr sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu,“ spresnili meteorológovia.

Zdroj: iMeteo.sk/TASR