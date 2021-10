Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Hypotéky už rozdávajú skoro zadarmo. Kde vám dajú najnižší úrok? Šialenstvo lacných úverov na bývanie pokračuje. Našli sme tri banky, ktoré vám ponúkajú hypotéku s úrokom nižším ako pol percenta. Má to však háčik. 6. október 2021 MI Ako ušetriť

Zatiaľ čo hypotéky sa už predávajú ze menej ako pol percentný úrok, ceny nehnuteľností raketovo rastú. Podľa údajov Národnej banky Slovenska sa v druhom štvrťroku 2021 predával jeden meter štvorcový v priemere za 2052 eur, čo je medziročný nárast o takmer 19 percent. To je naozaj závratné zdražovanie, ale na druhej strane ležia historicky lacné hypotéky. Ako si vybrať?

Super lacné hypotéky

Vystihnúť správny čas na kúpu nehnuteľnosti je vždy skôr vecou náhody ako premysleného ťahu. Nikto nevie s istotou predpovedať, ako sa budú ďalej vyvíjať ceny bytov a domov. Žiadny zásadný pokles sa však v tejto chvíli neočakáva a tak odkladanie kúpy vlastného bývania nemá veľký zmysel.

Ak si potrebujete vziať hypotéku, momentálne je na to ideálny čas. Banky totiž podliezajú rekordné hranice, za ktoré si Slováci môžu výhodne požičať na kúpu vlastného bývania. Podľa nášho prieskumu sú momentálne na trhu tri banky, ktoré poskytujú hypotéky za menej ako pol percenta. Situácia sa však môže každým dňom zmeniť.

Najlacnejšia je momentálne 365.banka, ktorá od 1. októbra ponúka hypotéky s úrokom 0,365 percenta a fixáciou na jeden až tri roky.

Má to však háčik. Takúto super výhodnú hypotéku môžete získať len na nehnuteľnosť s energetickým certifikátom triedy A. „Klienti s energeticky úsporným bývaním získajú u nás zníženú sadzbu a to už od úrovne 0,365 percenta ročne, ak potrebujú financovať bývanie maximálne do hodnoty 70 percent z ceny nehnuteľnosti,“ povedala pre finsider.sk Nikola Kovaničová z 365.banky.

Len nedávno pritom mala takmer rovnakú úrokovú sadzbu aj Prima banka vo výške 0,4 percenta. Od októbra túto hranicu mierne zdvihla na 0,5 percenta, čo je tiež stále jedna z najvýhodnejších ponúk na trhu.

Čítajte podmienky

Druhú najnižšiu hypotekárnu sadzbu momentálne poskytuje Fio banka a to vo výške 0,38 percenta. Ponuka však platí len pri zohľadnení všetkých možných zliav, ktoré banka poskytuje. Fio banka dokonca ponúka za určitých okolností až nulový úrok.

Ak majú klienti voľné peniaze minimálne vo výške minimálne dvetisíc eur, môžu si ich uložiť na Hyposporiace konto a Fio banka im nebude úročiť istinu hypotéky v zodpovedajúcej výške. Výhodou je, že sú to úspory, ktoré človek môže kedykoľvek vybrať, ale ak ich nepotrebuje, znižujú mu splátku úveru.

Treticu najlacnejších hypoték uzatvára UniCredit Banka, kde aktuálne môžete získať úver na bývanie za 0,49 percenta ročne. Banke nemusíte dokladovať svoj príjem, ale podmienkou je poistenie schopnosti splácať úver. Podľa modelového príkladu vám toto poistenie môže zvýšiť mesačnú splátku o takmer desať eur.

Vo všetkých prípadoch platí, že klient si musí veľmi dobre prečítať všetky podmienky získania výhodnej sadzby. Banky totiž tie najvýhodnejšie ponuky takmer vždy viažu na rôzne ďalšie podmienky, ktoré nemusíte splniť. Rovnako platí, že väčšina bánk poskytuje hypotéky len na 80 percent hodnoty nehnuteľnosti.

