Vedci VARUJÚ: Valí sa na nás smrteľná kombinácia chrípky a koronavírusu. Ako sa chrániť?

Takýto infekčný koktejl si rozhodne nikto neželá. Lenže vedci varujú, že v jesenných a zimných mesiacoch udrú oba smrteľné vírusy naraz. Zatiaľ je len jeden spôsob, ako sa ochrániť.

Prestížny vedecký časopis Science zverejnil naliehavý článok. Upozorňuje, že ľudstvo bude prvýkrát v histórii čeliť smrteľnej kombinácii vírusu chrípky a Covid-19. Lekári varujú, že ak človeka napadnú oba vírusy naraz, priebeh choroby môže byť oveľa horší a šance na prežitie menšie.

Ľudia lekárom dôverujú a keď ochorejú, takmer každý sa im zverí do rúk. Keď ich však vyzývajú, aby sa dali očkovať, nepočúvajú.

Proti koronavírusu by sa dalo zaočkovať len 40 percent ľudí na Slovensku. Odhalil to prieskum spoločnosti MNFORCE v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied.