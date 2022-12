Zdroj: unsplash.com , pixabay.com Vianočné dobroty zdravšie a bez PRIBERANIA: Aký tuk použiť na KOLÁČE a na vyprážanie RYBY? Kto povedal, že si musíte odoprieť tradičné vianočné jedlá? Skúste nahradiť živočíšne tuky a oleje a vychutnajte si dobroty bez výčitiek. 24. december 2022 Monika Hanigovská Magazín

24. december 2022 Monika Hanigovská Magazín Vianočné dobroty zdravšie a bez PRIBERANIA: Aký tuk použiť na KOLÁČE a na vyprážanie RYBY? Kto povedal, že si musíte odoprieť tradičné vianočné jedlá? Skúste nahradiť živočíšne tuky a oleje a vychutnajte si dobroty bez výčitiek.

Čo by to boli vianočné sviatky bez sladkých a mäsitých dobrôt? K Vianociam patria živočíšne tuky a rastlinné oleje, no ak si chcete pochutnať, ale zároveň nepodráždiť žalúdok a ustrážiť svoju hmotnosť, skúste niečo pozmeniť: Naložte si na tanier zdravší variant!

Na pečenie

Ako pripomína diplomovaná nutričná terapeutka Soňa Vojtíšková, na pečenie vianočných cukroviniek môžete skúste napríklad 100% alternatívu masla: „Použite rastlinné margaríny, tuky, ktoré sú na pečenie určené. Zlepšujú prácu s cestom a konzistenciu krému,“ vysvetlila pre blesk.cz.

Po zapracovaní ostane cesto vláčne, jemné a nadýchané ako obláčik.

Nebojte sa rastlinných olejov

Rastlinné tuky sú vaším spojencom. Zamerajte sa na ľanový, avokádový, repkový, ryžový, či tekvicový olej. Zoznam tu zďaleka nekončí, na trhu máme množstvo ďalších zdravších olejov.

Vedeli ste, že napríklad ryžový olej sa môže pochváliť najlepším zložením mononenasýtených, polynenasýtených a nasýtených tukov v porovnaní so všetkými ostatnými rastlinnými olejmi?

Stabilizuje hormóny, je protizápalový a hypoalergénny. Neovplyvňuje chuť jedla a je vhodný ako smaženie, tak pečenia a studenú kuchyňu.

V čom vyprážať?

Bez vyprážanej ryby si mnohí nevedia predstaviť štedrovečerný stôl. No po akom oleji siahnuť? „Odporúčam repkový olej, ktorý je výhodný, pretože je teplotne stabilný. A zároveň má dobré zloženie omega mastných kyselín,“ prezradila nutričná terapeutka.

Tip redakcie: Ak si chcete dopriať ešte zdravší variant, vianočného kapra môžete ugrilovať, podusiť, upiecť v trúbe alebo uvariť.

Na vyprážanie nepoužívajte za studena lisované oleje, akým je napríklad extra panenský olivový olej. Hodí sa skôr na prípravu studenej kuchyne.

Aj vy sa už dopredu bojíte, že neodoláte vianočným dobrotám a pocítite to na váhe? Známy odborník na zdravú výživu Igor Bukovský radí, ako zabiť dve muchy jednou ranou.

Zdroj: Dnes24.sk