16. marec 2021 Milan Hanzel Šport Hokej Obrovské nešťastie v hokeji: Ruský mladík zomrel po zásahu pukom do hlavy, VIDEO Ruský hokejista Timur Fajzutdinov zomrel po tom, čo v piatkovom zápase juniorskej MHL utrpel vážne zranenia hlavy a mozgu po zásahu pukom. Mal iba 19 rokov.

Informoval o tom klub Dinamo Petrohrad, v ktorom talentovaný obranca pôsobil ako kapitán.

Čo sa stalo?

Fajzutdinova v dueli s domácim Lokomotivom Jaroslavľ trafil nahadzovaný puk do oblasti spánku a na ľade upadol do bezvedomia. Z ľadu ho záchranári okamžite odviezli na nosidlách do sanitky a následne putoval do nemocnice v Jaroslavli na jednotku intenzívnej starostlivosti.

Vyšetrenia odhalili, že hráč utrpel okrem iného zlomeninu spánkovej kosti a krvácanie do mozgu. Lekári ho zaintubovali a pripojili na prístroje, vzhľadom na vážny stav pacienta však nebol možný jeho prevoz na špecializovanú neurochirurgickú kliniku do Moskvy.

Zázrak sa nestal

Ako uvádzali ruské médiá, vážne zranenému kapitánovi mohol pomôcť len zázrak. Ten sa však nestal, aj keď Timur tri dni statočne bojoval. Rovnako ako aj lekári, ale talentovaný obranca v utorok však vážnym zraneniam podľahol. Ako príčinu uviedli ťažké poranenie mozgu.

Odkazy do neba

„Klub vyjadruje sústrasť Timurovej rodine a priateľom. Navždy v Diname. Navždy v našich srdciach,“ napísal klub z Petrohradu na svojom instagramovom účte. Kluby MHL a KHL si uctia pamiatku Fajzutdinova, ktorý v mládežníckych tímoch Petrohradu pôsobil štyri roky, pred najbližšími stretnutiami play off. Pred úvodným buly mu venujú minútu ticha.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR