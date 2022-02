VIDEO: Ukrajinci HÚFNE opúšťajú Kyjev: Smerom na Slovensko sa vytvárajú kolóny áut ľudí!

​Rusko vo štvrtok ráno zaútočilo na Ukrajinu. Explózie hlásia veľké mestá po celej krajine.

Zahraničné televízie prinášajú živé zábery kolón áut, ktoré unikajú z Ukrajiny a stoja v masívnej kolóne. Pred hraničným priechodom na Užhorode smerom na Slovensko sa vytvárajú kolóny áut ľudí, ktorí utekajú pred vojnou.

"Nepriateľ zaútočil na západné oblasti Ukrajiny. Letisko Ivano-Frankivsk a sklady paliva a mazív ničia raketové systémy,“ uviedlo tamojšie ministerstvo vnútra.

Aktualizované 10:51 Situácia na hraničných priechodoch na východe Slovenska s Ukrajinou je v súčasnosti pokojná. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa Kopernická.

„Na hraničných priechodoch s Ukrajinou je zatiaľ situácia pokojná, vybavuje sa priebežne. Čo sa týka zvýšeného počtu vozidiel a cestujúcich, to budeme vedieť povedať v piatok, keď budeme mať 24-hodinovú štatistiku a budeme to môcť porovnať s predchádzajúcimi dňami,“ uviedla.

Podľa údajov finančnej správy na hraničnom priechode Vyšné Nemecké bola ráno o 8.30 h čakacia doba na vstup na Slovensko pre osobnú dopravu 120 minút a pre nákladnú dopravu 330 minút, smerom na Ukrajinu čakali kamióny 180 minút.

Na hraničnom priechode Ubľa bola k 10.15 h čakacia doba z Ukrajiny pre osobnú dopravu 240 minút a pre peších 90 minút. Na priechode Veľké Slemence vybavovali priebežne.

Vinnytsia. Warehouses of the Ukrainian Armed Forces . #Ukraine #Russia pic.twitter.com/9LXOAjHVIb

#Breaking #REFUGE Border crossing in Uzhgorod and a long queue to leave for Slovakia.#UkraineRussie #UkraineRussiaConflict #UkraineInvasion #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/RJVPa7QCYV