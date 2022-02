AKTUÁLNE: Rusko napadlo Ukrajinu. Útočí RAKETAMI a do krajiny vstúpili tanky!

Ruské pozemné sily začali vo štvrtok vstupovať na územie Ukrajiny, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na ukrajinskú pohraničnú stráž.

Podľa nej ruské pozemné sily prešli na Ukrajinu z viacerých smerov. Ruské tanky a iná ťažká technika prekročili hranicu v niekoľkých severných regiónoch a na juhu z ukrajinského polostrova Krym, ktorý však Moskva anektovala v roku 2014.

Útok oznámil v prejave ruský prezident Vladimir Putin. Nazval ho „špeciálnou vojenskou operáciou“ na ochranu Donbasu. „Rusko nedovolí, aby mala Ukrajina jadrové zbrane,“ povedal.

Prezident Putin zdôraznil, že cieľom je „denacifikácia a demilitarizácia“ Ukrajiny. Opäť spomenul, že režim v Kyjeve pácha genocídu na východe krajiny a zodpovednosť za krv bude na rukách Ukrajincov. Podľa Putina Rusko nemá v pláne okupovať územie Ukrajiny.

Aktualizované 9:11 Pri štvrtkovom ostreľovaní ukrajinských pozícii ruskými silami zahynulo sedem ľudí, informovala stanica BBC s odvolaním sa na ukrajinskú políciu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že jeho spojenci budujú „koalíciu“ proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Vyzval svet, aby prijal opatrenia, ktoré prinútia Moskvu zastaviť útok na Ukrajinu, informovala agentúra AFP.

„Budujeme protiputinovskú koalíciu,“ napísal Zelenskyj na Twitteri po rokovaní s lídrami USA, EÚ, Británie, Nemecka a Poľska. „Svet musí prinútiť Rusko k mieru,“ dodal Zelenskyj.

Európska únia uvalí na Rusko nové „masívne a bolestivé“ sankcie, uviedli vo štvrtok vo vyhlásení predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.

Lídri EÚ sa majú stretnúť v Bruseli o 20.00 h SEČ na mimoriadnom summite, ktorý bol oznámený v stredu ešte pred štvrtkovým rozhodnutím ruského prezidenta Vladimira Putina, že zaútočí na východnú Ukrajinu.

Európska únia uvalila prvé kolo sankcií proti Rusku v stredu po tom, čo Putin v pondelok uznal ukrajinské separatistické oblasti, Doneckú a Luhanskú, za nezávislé štáty.

Dvadsaťsedem lídrov EÚ bude v Bruseli diskutovať o „ďalších reštriktívnych opatreniach, ktoré budú mať masívne a bolestivé následky pre Rusko za jeho konanie, a lídri ich budú koordinovať so svojimi transatlantickými partnermi“, uviedli vo vyhlásení Michel a von der Leyenová.

„Rusko týmito nevyprovokovanými a neospravedlni­teľnými vojenskými akciami hrubo porušuje medzinárodné právo a podkopáva európsku aj celosvetovú bezpečnosť a stabilitu,“ dodali Michel a von der Leyenová.

9:29 local time. Russian troops crossing the Senkivka-Veselivka checkpoint at the Belarusian-Ukrainian border. It is unclear whether the Belarusian army has invaded Ukraine as well. Lukashenko will hold a meeting with his generals in half an hour. pic.twitter.com/SN6LfEfpu8