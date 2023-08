Zdroj: www.pexels.com Viete, čo znamená FOODMO? Trend sa spája s jedlom a spôsobuje STRACH Téma stravovania je stále populárnejšia. Niektorí konzumenti však pritom zažívajú úzkosť a paniku. Vieme prečo! 27. august 2023 Magazín

Či chceme alebo nie, trendy nás ovplyvňujú. Vyhľadávame ich, sledujeme či skúšame. Ak odoláte jednému, je možné, že čoskoro vás osloví ďalší. Vedeli ste, že čoraz viac ľudí má problém s činnosťou, ktorá nesie názov foodmo?

Foodmo číha najmä na milovníkov dobrého jedla, receptov a diét. Takíto ľudia stále riešia, čo a kedy budú jesť a snažia sa nepremeškať dobrý recept či radu na internete. A tam ich opis ešte zďaleka nekončí.

Prečo to robia?

Tento stav sa spája s pocitom strachu. Domnievajú sa, že ak nebudú častejšie na internete, premeškajú nový recept, informácie alebo nebudú vedieť, čo je práve in. Niektorí z nich recepty len sledujú, iní chcú skúšať novinky a svoj výtvor majú potrebu vždy ukázať celému svetu. Tento trend je čoraz populárnejší v Amerike, no videá o stravovacích novinkách, či receptoch sú čoraz obľúbenejšie aj u nás. Čo teda ukázal najnovší prieskum One Poll na vzorke 2-tisíc respondentov?

Takto sa správajú

Medzinárodná agentúra pre prieskum trhu odhalila, že sociálne médiá zohrávajú významnú úlohu v online receptoch. „Viac ako polovica všetkých opýtaných sa pokúša urobiť v priemere štyri online recepty za mesiac,“ informuje o tom One Pol na portáli Delicious. To však nie je všetko, takmer 75% oslovených amerických respondentov uviedlo, že okamžite túži po jedle, ktoré vidia online.

Emocionálna úzkosť súvisiaca s FOODMO prinútila opýtaných uverejňovať svoje jedlo na sociálnych sieťach najmenej šesťkrát za mesiac a 44% oslovených ľudí sa zaujíma o gastro trendy na YouTube a Facebooku.

Tento trend nespôsobuje len paniku, ale oberá ľudí o čas: Až 73 % respondentov sa priznalo k tomu, že im príprava jedla trvá dlhšie. Prečo? Dúfajú, že ich prezentácie na internete nazbierajú čo najviac srdiečok, komentárov či zdieľaní.

Všimli ste si, že tento trend sa udomácňuje aj u nás? Vyjadrite svoj názor v ankete.

