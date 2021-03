5 Galéria Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Vlhovú prijala prezidentka Čaputová: Aha, veď boli ako DVOJIČKY! FOTO a VIDEO Prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová prijala víťazku Svetového pohára v alpskom lyžovaní a držiteľku veľkého krištáľového glóbusu Petru Vlhovú spolu s jej realizačným tímom. 30. marec 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska

Petra prišla na slávnostný ceremoniál spoločne so svojim tímom. Dokonca nechýbal ani jej taliansky kouč Livio Magoni.

„Je mi cťou vám osobne pogratulovať a chcem sa poďakovať za reprezentáciu krajiny. Vaše víťazstvo potešilo v tejto dobe veľa ľudí,“ začala svoj príhovor Čaputová, ktorý nájdete aj na jej Facebooku.

„Viem o tom, že vás na ceste podporovala rodina a blízki, váš realizačný tím a tréneri. Vám všetkým patria moje slová vďaky a uznania. Viem si predstaviť, že môžete byť v zložitej situácii vzhľadom na tlaky a očakávania a túžby fanúšikov, ktoré sa sústreďujú na olympiádu. Chcem povedať, že sa nebojte, že nás sklamať, pretože vy nás už nemôžete sklamať, ale len potešiť,“ doplnila prezidentka.

Slová Petry

„Veľmi si vážime vaše prijate, pretože pre nás je to morálna odmena. Celý môj tím, moja rodina a Slovenska mi držalo palce a podporovalo nás. Je to pre nás veľký úspech a celé roky som makala na tom, aby som mohla vyhrať krištáľový glóbus,“ povedala Petra Vlhová, ktorá sa nahodila do modrých šiat. „Celú eufóriu by som chcela venovať mládeži, preto by sme chceli založiť nadáciu pre deti, o čom chcem s prezidentkou o tom rozprávať. Veľmi by som chcela pomôcť deťom športovať a teším sa, že som dobrý vzor,“ dodala lyžiarka.

Rovnaký outfit

Ako Zuzana Čaputová, tak aj Petra Vlhová zvolili na slávnostnú chvíľu rovnakú farbu šiat a dokonca aj topánok. Kým šaty boli ladené do modra, lodičky do telovej farby, rovnako ako pančušky. Akurát mali inej farby respirátory.

