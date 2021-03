Zdroj: TASR/Ján Krošlák Potrebujete sa dať otestovať? Na bezplatné testy sa môžete objednať len do konca marca! Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že aktuálne je možné prihlásiť sa na bezplatné antigénové testovanie v mobilných odberných miestach so zmluvou s ministerstvom len do konca marca. 29. marec 2021 Zo Slovenska

29. marec 2021 Zo Slovenska Potrebujete sa dať otestovať? Na bezplatné testy sa môžete objednať len do konca marca! Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že aktuálne je možné prihlásiť sa na bezplatné antigénové testovanie v mobilných odberných miestach so zmluvou s ministerstvom len do konca marca.

Na štátnom webe korona.gov.sk sa aktuálne nemôžete prihlásiť na antigénové testovanie v aprílových termínoch. Dostupné sú len termíny do konca marca. Čo potom?

Podľa informácií, ktoré rezort zdravotníctva zverejnil na svojom webe, je dôvodom vypršanie zmlúv medzi ministerstvom a prevádzkovateľmi mobilných odberových miest. Tie končia k 31. marcu 2021.

„Rezort zdravotníctva zaslal prevádzkovateľom mobilných odberových miest dodatky k zmluvám. Podpísané dodatky majú byť doručené do 29. 3. 2021 do 12:00 hod. V tých, ktoré zmluvu predĺžia, bude testovanie pokračovať. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že aktuálne je možné prihlásiť sa na bezplatné antigénové testovanie v mobilných odberných miestach so zmluvou s ministerstvom len do konca marca,“ píše sa na webe ministerstva.

Po vypodpisovaní budú zmluvy o spolupráci predĺžené do 30. 6. 2021.

Po doručení dodatkov ministerstvu (teda v priebehu dnešného dňa, pozn. red.) bude objednávkový systém a testovanie pokračovať naďalej v bežnom režime.

