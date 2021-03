Zdroj: TASR/AP Vlhovú zarmútila kritika od vlastného trénera: Jej REAKCIA hovorí za všetko! Lyžiarka Petra Vlhová dosiahla jeden z najväčších úspechov v histórii slovenského športu, ale náladu jej narušili negatívne vyjadrenia jej trénera. Ako na to zareagovala? 25. marec 2021 Milan Hanzel Ostatné športy

25. marec 2021 Milan Hanzel Ostatné športy Vlhovú zarmútila kritika od vlastného trénera: Jej REAKCIA hovorí za všetko! Lyžiarka Petra Vlhová dosiahla jeden z najväčších úspechov v histórii slovenského športu, ale náladu jej narušili negatívne vyjadrenia jej trénera. Ako na to zareagovala?

Neprimerane tvrdé slová vyslovil taliansky kouč Petry Livio Magoni na adresu svojej zverenkyne v rozhovore pre Corriere della Sera. Pritom len pár dní dozadu sa s Petrou tešil z megaúspechu, ktorým bolo celkové prvenstvo vo Svetovom pohári, za čo dostala veľký krištáľový glóbus.

Čo povedal?

Magoni v minulosti trénoval Slovinku Tinu Mazeovú, ktorá dosiahla rovnaký úspech a Petru s ňou porovnával. „Sú to šelmy, ale Tina je kompletnejšia lyžiarka ako na svahu, tak aj mimo neho. Petrin problém je, že ak nemá nastavenú hlavu správne, musíte zakročiť. Chýba mi viac vecí ako od manažéra, tak aj od jej rodiny. Nazval by som to ignoráciou. A s tým nespravím nič,“ vyslovil poriadne štipľavé slová.

Petra, ktorá si užíva fenomenálny úspech, to zobrala ako profesionálka. Na svojom Facebooku napísala príspevok, kde sa k slovám trénera vyjadrila. Z jej reakcie je cítiť smútok a sklamanie.

Reakcia Vlhovej

„Naplnením sna o veľkom krištáľovom glóbuse som vo svojej kariére dosiahla prelom, ktorý pre mňa osobne znamená aj potlačenie pochybností o tom, či môžem dlhodobo konkurovať úplne najlepším a plniť tak svoje ďalšie športové sny. Som šťastná z tohto obrovského úspechu a hrdá na mojich najbližších, na celý môj Ski Team Vlha,“ uvádza Petra v úvode statusu.

„Negatívne vyjadrenia môjho trénera nás všetkých zasiahli v čase absolútnej radosti. Ja sa neznížim k tomu, aby som ich komentovala bez toho, aby sme sa o tom všetci navzájom neporozprávali a nevyjasnili sme si tak svoje postoje,“ pokračovala rodáčka z Liptova.

„Každý tím, rovnako ako rodina, má svoje vnútorné problémy a počas sezóny nabitej emóciami ich máme aj my. Vždy sme však naše rozpory a rozličné názory vedeli využiť na posilnenie nášho tímu,“ dodala najlepšia lyžiarka sveta.

