14. február 2020 Lubyová: Budúcnosť budem riešiť po voľbách

O svoje budúce uplatnenie po blížiacich sa parlamentných voľbách sa ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) neobáva.

Zdroj: TASR

V prípade, že by vo voľbách neuspela, situáciu bude riešiť až potom, uviedla to v rozhovore.

„Ja som sa istú časť svojho života zaoberala vedou. Dosť dlho som však robila aj aplikovanejšie veci, napríklad manažment. V rámci OSN som pôsobila desať rokov, kde som bola odborníčkou aj riaditeľkou úradu pre desať krajín a venovala som sa odbornej činnosti vrátane prednášania na školách a pôsobenia v medzinárodných organizáciách,“ uviedla Lubyová.

Zároveň si myslí, že spektrum povolaní, ktoré vystriedala počas svojej zhruba 30-ročnej pracovnej kariéry predtým, ako prišla do funkcie ministerky, jej dáva dostatočnú bázu na to, aby sa mohla vrátiť k predchádzajúcim aktivitám.

Neobáva sa

„Neobávam sa o svoje budúce uplatnenie,“ povedala s tým, že chce veci na ministerstve školstva dotiahnuť do konca.

Lubyová tvrdí, že pokiaľ ide o funkciu ministerky školstva, človek sa časom poučí, že to nie je o jednej funkcii a jednej strane, ale je to aj o celom zložení vlády a o nastavení koalície.

„Určite by som si nevedela predstaviť pôsobenie v nejakej striktne pravicovo-reštriktívnej zostave, kde by sa nedarilo zvyšovať sociálne výdavky alebo by sa dali zvyšovať výdavky len na tom, že by sa masovo prepúšťalo,“ poznamenala Lubyová. Pripustila, že sa veľmi ťažko presadzuje politika z pozície menšej strany.

Šéfka rezortu školstva vstúpila do SNS v novembri 2019. „Do strany SNS som vstúpila ako výraz uznania a dobrej spolupráce, ktorú sme za tie roky mali, a tej politickej podpory, ktorú som dostala bez ohľadu na to, že som nebola členkou strany,“ povedala s tým, že vstup do strany nepodmienila žiadnou konkrétnou funkciou ani miestom na kandidátke.

„Som radová členka. To, či sa predo mnou nejaká politická budúcnosť ukáže, je v rukách voličov,“ uzavrela Lubyová.

