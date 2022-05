Zdroj: TASR/Dano Veselský VYJADRENIE Matoviča vyráža dych: Pani prezidentku nemám rád a Blaha je úchylák! Bývalý premiér a súčasný minister financií Igor Matovič je opäť aktívny na sociálnych sieťach. V jednom statuse si podal hneď dvoch politikov! 3. máj 2022 han Politika

3. máj 2022 han Politika VYJADRENIE Matoviča vyráža dych: Pani prezidentku nemám rád a Blaha je úchylák! Bývalý premiér a súčasný minister financií Igor Matovič je opäť aktívny na sociálnych sieťach. V jednom statuse si podal hneď dvoch politikov!

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Líder OĽaNO sa znovu dostal do tempa písania príspevkov a na jeho facebookovom účte pribúdajú aj viackrát za deň. V tom poslednom sa obul do prezidentky Zuzany Čaputovej, čo mnohých zaskočilo. Okrem nej však naložil aj poslancovi za Smer-SD Ľubošovi Blahovi.

„Pani prezidentku nemám rád. Nemám rád jej faloš a strojenosť. Avšak hecovať ľudí na mítingu, aby jej nadávali do “amerických kur.ev”, ako to cez víkend robil úchylák Blaha, je podlosť najhrubšieho zrna,“ napísal Matovič na Facebooku.

Podal si aj Fica

Rodák z Trnavy sa na sociálnej sieti predviedol aj statusom, ktorý namieril na Roberta Fica. Ten na prvomájovom mítingu Smeru-SD zahlásil pred davom ľudí. že má poznatky o tom, kto zabil novinára Jána Kuciaka. "Skorumpovaný zločinec Fico sa nechal na mítingu navozených ľudí v Nitre na počuť, že raz povie, kto Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní!“ napísal Matovič v príspevku.

„Konečne sa verejne priznal k tomu, o čom roky mnohí z nás vôbec nepochybujú… Že objednávateľa vraždy dobre pozná,“ dodal Matovič, ktorý ešte doplnil, že práve Kuciak začal tehličku po tehličke rozoberať Ficovu mafiánsku opachu.

Urážky prezidentke

Na spomínanom protivládnom proteste v Nitre zazneli aj vulgárne urážky na adresu Zuzany Čaputovej. Tie prišli po vystúpení Ľuboša Blahu, ktorý vyburcoval dav takto:: „Štátna moc mi zakázala to povedať nahlas, preto nemôžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej, preto to povedzte za mňa: „Je to americká…!“

Z davu sa okamžite ozvali viaceré pomenovania, ale niekoľko ľudí sa nechalo uniesť a zakričalo na adresu prezidentky vulgarizmus k..va.

Pani prezidentku nemám rád. Nemám rád jej faloš a strojenosť. Avšak hecovať ľudí na mítingu, aby jej nadávali do “anerických kur.ev”, ako to cez víkend robil úchylák Blaha, je podlosť najhrubšieho zrna. Posted by Igor Matovic on Monday, May 2, 2022

FICO SA PRIZNAL. POZNÁ VRAHA! Skorumpovaný zločinec Fico sa nechal na mítingu navozených ľudí v Nitre na 1. mája počuť,... Posted by Igor Matovic on Monday, May 2, 2022

Zdroj: Dnes24.sk