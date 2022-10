Zdroj: reprofoto TV Markíza VYTOČENÝ Kollár! Môže za to otázka o kope žien a detí: Nebuď z CUKRU!, smial sa Sulík Poukazovanie na súkromný život predsedu parlamentu v kontexte nedávnych udalostí je Kollárovi evidentne nepríjemné. 24. október 2022 ELA Politika

Hosťami nedeľného Na telo, ktoré bolo od začiatku emočne vybičované, boli predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a predseda SaS Richard Sulík.

Hneď na úvod sa moderátor Borisa Kollára opýtal, či sa mieni ospravedlniť komunite LGBTI za svoj výrok, že patria do ústavu a nie na ulicu. „Nie, nechcem sa ospravedlniť,“ povedal rázne v diskusii na Markíze.

Moderátor Michal Kovačič reagoval otázkou, či to nie je pokrytecké, keď si vymieňal správy s maloletým dievčaťom z Čistého dňa alebo s trans-ženou. Borisovi Kollárovi sú otázky smerom na jeho súkromie a spôsob života evidentne nepríjemné. A to až tak, že mu réžia musela vypnúť na chvíľu mikrofón, keďže moderátora nepustil k slovu.

Pýtali sa aj diváci

Tak, ako to býva zvykom, po skončení živého vysielania zostávajú hostia v štúdiu, aby odpovedali na otázky divákov. No a niektorí pokračovali v téme, ktorá sa Borisovi Kollárovi evidentne nepáči.

Debata sa strhla po otázke diváka Lukáša: „Je v poriadku mať niekoľko detí s niekoľkými ženami a následne pri pápežovi a na podobných náboženských akciách sedieť v prvom rade ako vzorný katolík?,“ spýtal sa predsedu parlamentu.

„Som veriaci, mám právo sedieť v kostole ako hocikto iný. Je zaujímavé, že do môjho spôsobu života sa nemá problém ktokoľvek a kedykoľvek navážať, ale akonáhle sa to týka homosexuálov, všetci musíme okolo nich pobehovať na obláčiku v rukavičkách. Ja svoj spôsob života neťahám na verejnosť. Ja vás nenútim, aby ste takto žili, ja s tým nechodím na žiadny PRIDE (dúhový pochod LGBTI komunity, pozn. red.), ja nechcem, aby sa uzákonil tento spôsob života, ja s tým nikoho neotravujem. To je zásadný rozdiel,“ odpovedal Kollár s tým, že sa ho to dookola novinári pýtajú.

„Ja sa vás to pýtam druhýkrát a vždy s nejakým kontextom a verejnou debatou,“ bránil sa Kovačič. „Čo sa obhajujete teraz, stojte si za svojím,“ drukoval moderátorovi Richard Sulík, na čo nahnevane gestikulujúc pokračoval Kollár: „Keby som mal dvanásť detí s desiatimi mužmi, tak sa ma to nikto nedovolí opýtať. Len preto, že sú to ženy, tak do mňa skáčete. Ja keby som bol homosexuál, tak je to OK,“ reagoval naštvane predseda parlamentu.

Konzervatívec či liberál?

„Dovoľ mi vysvetliť ti rozdiel. Nikto tu ale nestrieľa ľudí, lebo má dvanásť detí s desiatimi ženami,“ zareagoval šéf SaS. „Ale kopnúť do mňa môže každý, nie?,“ ohradil sa Kollár. „Ježiš, čo si z cukru? Tak nechoď do politiky, keď si z cukru,“ zakončil tému Sulík.

Na otázku diváčky Marcely, ktorá sa Kollára pýtala na definíciu konzervativizmu a prečo sa k zaraďuje tomuto prúdu, jej predseda parlamentu odpovedal, že on sa takto neoznačuje. „Naša strana má takéto zameranie, ja nie,“ odpovedal. Nepovažuje sa však ani za liberála, sám tvrdí, „že je niekde v strede“.

