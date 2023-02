Zdroj: Unsplash.com Vyzeralo to na jar, ale prichádza MRAZIVÉ počasie: KDE a KEDY prepukne naplno? Slováci, rozlúčte sa s teplejším počasím. Na naše územie príde chlad, mráz a niekde aj sneženie. 24. február 2023 Rôzne

24. február 2023 Rôzne Vyzeralo to na jar, ale prichádza MRAZIVÉ počasie: KDE a KEDY prepukne naplno? Slováci, rozlúčte sa s teplejším počasím. Na naše územie príde chlad, mráz a niekde aj sneženie.

Na Slovensku to vyzerá ako na hojdačke. Na naše územie prišlo výrazné ochladenie, no potom stúpali teploty až nad hranicu +15 °C.

„Takéto teploty však nie sú na súčasnú ročnú dobu bežné. V porovnaní s dlhodobým normálom boli teploty aj o 10 °C vyššie. Takémuto nadpriemerne teplému počasiu je však nateraz koniec,“ vysvetľuje iMeteo.sk.

Netešte sa však predčasne, do našej oblasti mieri výrazná zmena.

Najskôr Xerxes

„Jarné počasie, ktoré sme na našom území zažívali v uplynulých dňoch ukončia dve výrazné tlakové níže, ktoré budú mať podobnú trajektóriu. Presúvať sa budú z južnej Škandinávie cez Baltské more nad Pobaltie. Tieto tlakové níže dostali od nemeckých meteorológov mená Xerxes a Yigit,“ informuje iMeteo.sk.

Prvý nás ovplyvní Xerxes, ktorý už teraz vstupuje nad Pobaltie a postupne sa vypĺňa. Okolo neho k nám postúpi prvý front, ktorý už v noci na piatok začne ovplyvňovať počasie na Slovensku a počasie bude ovplyvňovať aj v piatok ráno.

Na Slovensko prinesie oblačné a upršané počasie. Zrážky sa budú vyskytovať predovšetkým na severe územia, no nemali by byť príliš výrazné. Maximálne by malo spadnúť len do 5 mm, lokálne aj viac. Sneženie sa zatiaľ očakáva len na horách.

Zmena nastane najmä vo zväčšenej oblačnosti, no spomínanú výraznú zmenu v počasí prinesie až Yigit.

Yigit prinesie zimu

Už v noci z piatka na sobotu začne z Baltského mora nad Pobaltie postupovať tlaková níž Yigit, ktorá prinesie oveľa výraznejšie zrážky. „Tie sa vyskytnú na ďalšom postupujúcom studenom fronte, ktorý už bude výraznejší a to preto, že bude oddeľovať teplotne dve výrazné vzduchové hmoty. Od severu sa totiž za týmto studeným frontom začne natláčať veľmi chladná vzduchová hmota,“ dodáva tamojší

K prudkej zmene dôjde v noci na sobotu, kedy sa od severu začne dostávať studený vzduch postupne nad celé naše územie.

Chlad ucítime všetci

„Vpád studeného vzduchu naplno na Slovensku pocítime už v sobotu. Zatiaľ čo v piatok sa ešte teploty môžu dostať na +5 až +14 °C, tak sobotňajšie maximá sa dostanú len na +1 až +7 °C, len na juhovýchode môže byť ešte až do +10 °C,“ píše iMeteo.sk.

Noc zo soboty na nedeľu prinesie už na celé Slovensko mrazivé počasie. Teploty by sa mali pohybovať od 0 do –6 °C.

S chladným počasím treba na našom území počítať aj v nadchádzajúcich dňoch. Od nedele hrozí, že sa na severe bude vyskytovať slabý celodenný mráz a v najteplejších regiónoch Slovenska môžu teploty vystúpiť do +6 °C . „Počas noci bude ešte chladnejšie a teploty budú klesať až pod –10 °C. Chladné počasie spôsobí, že na našom území poklesne hranica sneženia. Napadnúť tak môžu nové centimetre nového snehu,“ opisuje tamojší portál.

Kde a kedy zasiahne sneženie?

Hranica sneženia začne klesať v noci z piatka na sobotu. Postupne sa rozsneží od 900 m n.m. a v sobotu sa hranica sneženia zníži na zhruba 400 metrov. V sobotu popoludní by už izoterma, teda nulová hranica sneženia mala ležať na 0 m n.m.

Najvýraznejšie zrážky nás čakajú v noci z piatka na sobotu, kedy bude snežiť predovšetkým na horách a počas soboty. Nový sneh tak čaká predovšetkým severné Slovensko a tak by to malo zostať aj v nasledujúcich dňoch.

Zmena počasia? Ale kdeže!

V nedeľu sa nad naše územie rozšíri výbežok vyššieho tlaku, no nachádzať sa budeme v silnom, vlhkom severnom prúdení v ktorom sa budú tvoriť zrážky. Tie však zasiahnu len severné Slovensko a najmä severné, náveterné strany hôr.

V nížinách sa tak nového snehu nedočkáme a s nejakými centimetrami treba počítať len na severe územia a na horách. Chladné, zimné počasie však čaká celé územie a to aj nasledujúci týždeň.

