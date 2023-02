Zdroj: pixabay.com Podvodníci majú novú FINTU: Na podfuk s mobilným operátorom ľahko naletia aj ostražití Najnovší podvod s faktúrou od mobilného operátora vyzerá na prvý pohľad naozaj dôveryhodne. Polícia pred ním varuje. 21. február 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Podvodníci dokážu byť veľmi kreatívni, keď chcú z ľudí dostať peniaze. Falošné telefonáty z banky, vydávanie sa za Slovenskú poštu či podvod s kuriérom pri nakupovaní na internetových bazároch. To všetko sú už klasiky, špekulanti však prišli s novinkou.

Na falošné e-maily od mobilných operátorov upozorňuje polícia na facebookovej stránke, na ktorej sa venuje hoaxom a podvodom. Muži zákona vystríhajú, že e-mail vyzerá na prvý pohľad naozaj ako od telefónnej spoločnosti.

Začne to tým, že vás operátor upozorňuje, že platba vašej faktúry prebehla dvakrát. Druhú platbu vám chce teda vrátiť späť. Správa má hlavičku aj štruktúru ako skutočný e-mail od mobilného operátora. Aby ste mohli získať svoje peniaze späť, musíte kliknúť na priložený link. A presne to by ste robiť nemali.

„Žiadajú od vás, aby ste niekam klikli. Tam potom zadáte údaje z vašej bankovej karty, aby vám "vrátili“ peniaze, ale v skutočnosti vám ich ukradnú," odhaľuje metódy zlodejov polícia.

