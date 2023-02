Zdroj: Facebook.com/Nekŕmte nás odpadom , TASR/Milan Kapusta Reštaurácia vyvolala búrlivé reakcie: Púšťa zvieratá len za POPLATOK, a to pre takýto DÔVOD Reštaurácia v obľúbenej časti Slovenska si pýta za vstup psa alebo mačky dve eurá. Od poplatku oslobodzuje iba vodiace psy. Zistili sme, čo je za tým. 23. február 2023 Monika Hanigovská Magazín

23. február 2023 Monika Hanigovská Magazín Reštaurácia vyvolala búrlivé reakcie: Púšťa zvieratá len za POPLATOK, a to pre takýto DÔVOD Reštaurácia v obľúbenej časti Slovenska si pýta za vstup psa alebo mačky dve eurá. Od poplatku oslobodzuje iba vodiace psy. Zistili sme, čo je za tým.

Veľkú vlnu reakcií na internete spustila istá prevádzka v srdci Slovenského raja. Všetko spôsobil oznam na jej dverách s textom a zobrazením psa a mačky. Upozornila na to Facebooková skupina Nekŕmte nás odpadom.

„Absolútny unikát, keďže reštaurácia sa tvári pet friendly (vhodné pre domáce zvieratá – poz. red.) a zároveň si pýta poplatok dve eurá za vstup zvieraťa do interiéru. Chcel by som vedieť odôvodnenie tohto poplatku a aké náklady vznikajú majiteľovi prevádzky tým, že psík vojde do reštaurácie a ľahne si pod stôl,“ pýta sa Slovák.

„Prosíme, berte na vedomie, že majiteľ zvieraťa zodpovedá za jeho správanie,“ stojí pod oznamom. Redakcia Dnes24.sk oslovila dotknutú prevádzku. Chceli sme vedieť, prečo tamojšia reštaurácia podnikla takéto kroky.

Reštaurácia reaguje

„Začala by som asi tým, že to neplatí pre vodiacich psov a, samozrejme, ani pre letnú terasu. Žijeme totižto v dobe, kedy jedna tretina ľudí neznesie a má vyslovene odpor k zvieratám v reštaurácii, jedna tretina ľudí je to absolútne jedno a tá posledná jedna tretina ľudí by so svojim miláčikom najradšej konzumovala z jedného taniera,“ odpovedalo pre Dnes24.sk vedenie dotknutého penziónu Lesnica.

Mláčky a taniere vylízané od psa

Vedenie opisuje, čo sa niekedy deje pri návšteve psičkárov a ich štvornohých miláčikov. „Krásnym príkladom je práve posledná tretina, a to sú majitelia, ktorí sa pri odchode z reštaurácie ani len neunúvajú oznámiť, nieto sa ešte ospravedlniť, že ich zvieratko urobilo pod stolom mláčku. Stalo sa už dokonca párkrát aj to, že sme pod stolom našli tanier, z ktorého sa očividne najedol aj psík.“

„Čo s týmto tanierom? Myslite, že ho púšťame po umytí opäť do obehu? Nie. Vyhadzujeme ho a taký tanier dnes zďaleka nestojí dve eurá,“ vysvetlila nám reštaurácia sídliaca v Čingove.

Časť psičkárov tomu rozumie

Vedenie penziónu vysvetlilo, že ani len najmenší problém so zaplatením jednej mince za zvieratko nemajú „majitelia, ktorí sú slušní a rozumejú dnešnej dobe.“

„Presne tej dobe, kde ľudia svojich maznáčikov vodia do psích wellnessov, kupujú im drahú kozmetiku, oblečenie či pelechy za desiatky a stovky eur,“ doplnilo vedenie tamojšieho penziónu.

Na niekoľkých psoch nezbohatneme

„Podľa nich je v poriadku, že v lietadlách, ubytovaní či dokonca aj v niektorých autobusoch sa za zvieratko normálne a bežne platí, ale v reštaurácii a kde psík dostane vodu, to normálne nie je. Pokrytectvo dnešnej doby,“ myslí si vedenie reštauračného zariadenia.

Zástupcovia prevádzky uviedli, že na „minci za päť psíkov do týždňa majiteľ reštaurácie nezbohatne,“ a nikdy neboli rajom pre psičkárov a ani to ich cieľom nikdy nebolo: „Donedávna platil plný zákaz vstupu mimo vodiacich psov a to každý musel prežiť.“

Oznam rozpútal živú diskusiu

„Taký pes je veľakrát čistotnejší a má slušnejšie chovanie, ako podaktorí ľudia v tej reštaurácii. Do takej, ktorá si za psa účtuje by som ani nevkročila. A osobne som sa ešte nestretla s tým, aby bol v reštaurácii nejaký nevychovaný pes,“ reagovala na oznam Oli.

Beáta zase nemá vyhradený názor, ale pridala svoj postreh zo zahraničia: „No, koľko ľudí toľko chutí. Niekedy sa ten pes vie správať lepšie, ako ľudia. Najmä ak ich deti majú „voľnú“ výchovu. Čašníčky by o tom vedeli rozprávať. Len malý príklad, čo viem, napríklad z Tirolska, že v niektorých hoteloch majú aj vyhradený kútik, niečo ako deti herňu. Ono by sa o tom dalo veľa za aj proti.“

A pridala sa aj Monika: „Tak ďalší príklad, Viedeň, cukráreň Dommaer. Jedna z najkrajších v meste, kde začínal hrávať Johann Strauss. Vstup so psami povolený, pod stolmi misky a psíky… v našich končinách skôr opilci pod stolmi… mnohým je toto sympatickejšie.“

Ani psičkári sa nezhodnú

Silvia si myslí, že pes do reštaurácie nepatrí, pričom sama jedného má: „Mám psa, ale do reštaurácií ho neberieme. Proste, kde sa je, tak tam zviera nemá čo robiť. Za ďalšie, nikdy nevieš, či si nesadneš so psom, vedľa niekoho kto ma alergiu. Ďalší dôvod je, že môže nastať situácia, že sa v reštaurácii stretne viac psov a navzájom po sebe štekajú. Mňa osobne by to pri jedení vyrušovalo. A to nehovorím o tom, že by sa mi tiež nepáčilo, ak by si ku mne niekto sadol so psom, ktorý zapácha psinou. Fakt by mi nechutilo,“ a doplnila, že dva eurá môžu pýtať za vodu, misku tiež musí niekto zobrať a tam aj popratať. „Po psoch ostáva neporiadok ako z tej misky pijú, tak to niekto musí poupratovať. Prípadne pozametať srsť.“ So psom sa má podľa nej chodiť na prechádzky do lesa a nie na obedy do reštaurácií.

Starosti robia aj počas ubytovania

„Za dve eurá si ho rovno posadím na stoličku,“ napísala Lucia, pričom na jej slová reagoval Rastislav. Slovák rieši nepríjemné dôsledky po ich návšteve: „Krásny egoisticky prístup. Tlieskam. Štrikované oblečky, žrádlo za viac peňazí, než pre seba, psí kaderník, kozmetička, ale pre dve eurá v reštaurácii si necháte koleno vŕtať. Presne kvôli ľudom ako vy, riešime, že v našom ubytovacom zariadení zavedieme zákaz ubytovania so zvieratami. Hostia majú pocit, že za päť eur na noc môžu nechať nas*até a našťaté od psa v každom kúte.“

Zdroj: Dnes24.sk