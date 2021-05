10 Galéria Zdroj: TASR/AP VÝZVA Slovákom žijúcim v Indii: Okamžite opustite krajinu! Pre výrazne sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu v Indii je v krajine obmedzená až nedostupná i bežná zdravotná starostlivosť, čím môže dôjsť k ohrozeniu zdravia a života. 5. máj 2021 Zo Slovenska

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča slovenským občanom, aby čo najskôr opustili Indiu a aby do nej v žiadnom prípade necestovali.

Dôvodom je rapídne sa zhoršujúca epidemiologická situácia v krajine v súvislosti s novým koronavírusom. Slovenský rezort diplomacie o tom informuje na svojej webovej stránke.

Obmedzené lety

„Viaceré letecké spoločnosti obmedzujú dostupnosť letov z a do krajiny a zvyšuje sa možnosť nedostupnosti dopravy z krajiny do vlasti. Reštrikcie pre občanov SR pri letoch z Indie pri vstupe do EÚ cez svoje územie zaviedlo napríklad Nemecko. Umožnený je len tranzit pasažierov do krajín mimo Schengenu,“ približuje ministerstvo. V prípade núdze môžu Slováci v Indii volať na pohotovostnú linku Veľvyslanectva SR v Dillí, a to prostredníctvom telefónneho čísla +919818799477.

Pre výrazne sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu v Indii je na viacerých miestach v krajine obmedzená až nedostupná i bežná zdravotná starostlivosť, čím môže dôjsť k ohrozeniu zdravia a života.

