Vzdal sa Putin zámeru dobyť Kyjev? Prítomnosť pápeža na Ukrajine by mohla POZASTAVIŤ vojnu

Zdroj: TASR/AP

Ruské sily sa už úplne stiahli zo severu Ukrajiny späť do Bieloruska a Ruska. Uviedla to v piatok britská vojenská spravodajská služba vo svojej pravidelnej aktualizácii o situácii na Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.

Ruské sily sa sťahujú

Niektoré zo stiahnutých ruských jednotiek budú podľa britského ministerstva obrany presunuté na východ Ukrajiny, kde budú viesť boje v Donbase. Pred presunom na východ však bude jednotky potrebné doplniť. Takže akýkoľvek rozsiahly presun zo severu potrvá najmenej týždeň, dodáva britské ministerstvo.

Napokon konštatuje, že pokračuje ostreľovanie miest na východe a juhu Ukrajiny ruskou armádou, pričom ruským jednotkám sa podarilo postúpiť viac na juhu od mesta Izium, ktoré je stále pod ich kontrolou.

Reuters uvádza, že tieto informácie nemohol nezávisle overiť.

Odchod vojsk

O odchode vojsk zo Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny informoval aj tamojší gubernátor Dmytro Žyvyckyj. Ten obyvateľov Sumskej oblasti upozornil, že môžu stále počuť výbuchy aj po tom, ako sa odtiaľ úplne stiahli ruské vojská, píše denník The Guardian.

„Ak budete počuť výbuch, tak sú to záchranné zložky… Tie zneškodňujú muníciu, ktorú na našom území zanechala ruská armáda. Je tu veľa zamínovaných a nepreskúmaných oblastí. Nejazdite na okraji ciest a po poľných cestách. Nepristupujete k zničenej technike,“ upozornil Žyvyckyj obyvateľov Sumskej oblasti.

Sumská oblasť sa nachádza pri ruských hraniciach a mesto Sumy bolo medzi prvými, ktoré bolo na začiatku ruskej vojenskej invázie napadnuté.

Upustil od dobytia Kyjeva?

Ruský prezident Vladimir Putin upustil od dobytia ukrajinského hlavného mesta Kyjev po tom, čo jeho jednotky utrpeli značnú porážku zo strany ukrajinskej armády, uviedol vo štvrtok americký minister obrany Lloyd Austin. Informovala o tom agentúra AFP.

„Putin sa domnieval, že by mohol veľmi rýchlo ovládnuť Ukrajinu, veľmi rýchlo dobyť toto hlavné mesto. Zmýlil sa,“ povedal Austin na pôde senátneho výboru pre ozbrojené sily v americkom Kongrese.

„Myslím si, že sa Putin vzdal svojho úsilia o dobytie hlavného mesta a v súčasnosti sa sústredí na juh a východ krajiny,“ dodal šéf Pentagónu.

Ako to všetko skončí?

Predseda Zboru náčelníkov štábov armády USA generál Mark Milley na spomenutom vypočutí pred senátnym výborom však poznamenal, že celkový vývoj vojny šesť týždňov po začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajinu zostáva neistý. Aby Ukrajina „vyhrala“ tento boj, potrebuje zostať slobodnou a nezávislou krajinou s neporušeným uznaným územím, spresnil. „To však bude veľmi ťažké. Bude to dlhá a ťažká robota,“ uviedol Milley.

Ako spresnil, prvá časť tohto úsilia bola pravdepodobne vedená s úspechom. „Zostáva však významná bitka dole na juhovýchode, dole v okolí regiónu Donbas, kde Rusi zamýšľajú hromadiť sily a pokračovať v útoku,“ uviedol Milley s tým, že skutočnosť, ako to skončí, je doposiaľ otvorenou otázkou.

Ako zároveň upozornil, terén na juhovýchode Ukrajiny je iný než na severe a na to, aby sa Ukrajinci mohli pokúsiť odtiaľ Rusov vytlačiť, budú zrejme potrebovať väčšiu zbrojnú podporu – napríklad tanky, píše AFP.

Dobytie Mariupola

Ruské jednotky sa naďalej zameriavajú na dobytie ukrajinského prístavného mesta Mariupol, uviedol v piatok vo vyhlásení generálny štáb ukrajinskej armády. Informovala o tom agentúra DPA.

Ruské sily sa podľa vyhlásenia sústreďujú aj na ofenzívu v okolí mesta Izium v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny.

Kyjev tvrdí, že Moskva nedávno zhromaždila svojich vojakov v tejto oblasti, aby mohla postupovať ďalej na mesto Sloviansk v Doneckej oblasti, pripomína DPA.

Vojenskí experti washingtonského Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) vo svojej poslednej analýze uviedli, že ruské sily „pravdepodobne“ ukončia dobytie Mariupola v nadchádzajúcich dňoch. Ruská televízia odvysielala tvrdenia, podľa ktorých je centrum Mariupola, prístavu na pobreží Azovského mora, už obsadené, v meste však stále zostáva 3000 ukrajinských bojovníkov, píše DPA.

Ukončí vojnu pápež?

Ukrajina očakáva, že Rusko by pozastavilo svoje vojenské útoky v čase, keď by na návštevu krajiny pricestoval pápež František. Povedal to vo štvrtok v Ríme v rozhovore pre agentúru Reuters ukrajinský veľvyslanec pri Svätej stolici Andrij Juraš.

„Ak Rusko pochopí, že pápež pôjde na Ukrajinu, Rusko zastaví bombardovanie, určite aspoň v strednej a severnej časti krajiny,“ je presvedčený nový ukrajinský veľvyslanec vo Vatikáne.

Juraš sa vo štvrtok stretol s pápežom, ktorému prezentoval svoje poverovacie listiny, ako aj s ďalšími vrcholnými predstaviteľmi Vatikánu. „Diskutovali sme o mnohých veciach, ktoré sú teraz na programe – hlavne však o prípadnej ceste Jeho Svätosti na Ukrajinu,“ povedal Juraš. „Doplnil som ďalšie argumenty, prečo by sa mala (návšteva) realizovať čo najskôr a práve za týchto okolností,“ dodal.

Zvažuje cestu na Ukrajinu

Pápež František cez víkend počas návštevy Malty novinárom povedal, že v snahe prihovoriť sa za mier zvažuje cestu na Ukrajinu, kam ho pozvali ukrajinskí politici vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského a tiež predstavitelia tamojšieho náboženského spoločenstva.

Juraš po stretnutiach vo Vatikáne povedal, že tam panuje „veľa vnútornej duchovnej túžby (uskutočniť cestu)“, avšak bez záväzného prísľubu. „Pre všetkých – a aj pre pápeža – je čoraz pochopiteľnejšie, že prípadná pozitívna odpoveď na výzvu navštíviť Ukrajinu je čoraz dôležitejšia z hľadiska pomoci Ukrajine (zastaviť vojnu),“ zdôraznil.

Pápež kritizoval Putina

Poznamenal tiež, že rozumie tomu, že Rusko vyvíja na Vatikán nátlak, aby pápež cestu na Ukrajinu nepodnikol. Odkiaľ má tieto informácie, veľvyslanec nepriblížil.

Pápež na Malte nepriamo kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina za rozpútanie ofenzívy na Ukrajine a odsúdil „neoprávnenú agresiu“ a „zverstvá“ páchané počas vojny.

V stredu počas generálnej audiencie pápež v odsúdil „masaker v Buči“ a pobozkal ukrajinskú vlajku vo vyblednutých farbách, ktorú mu priniesli práve z Buče, kde sa po stiahnutí ruských síl v uliciach našli zabité telá civilistov. Pápež na pódiu privítal tiež ukrajinské deti, ktoré museli pred vojnou utiecť z vlasti.

Zdroj: TASR