Ruskí influenceri vytvorili „SMUTNOGRAM“: Oplakávajú na ňom zrušené sociálne siete

Reakcie na vojnu na Ukrajine priniesli bežným Rusom viacero obmedzení v každodennom živote. Z Ruska demonštratívne odišli viaceré svetové značky i technologickí giganty. Ruská federácia reagovala, a to aj na online fronte. Vláda Rusom úplne vypla Facebook a Twitter a dostalo sa aj na Instagram.

Rusko začalo značky, ktoré opustili jeho trh, nahrádzať. A to veľmi podobnými produktami, ktoré mnohí považujú za plagiáty. Vznikol tak napríklad aj Rossgram, teda akýsi ruský Instagram. Grafická podoba a užívateľské nastavenie aplikácie je navlas rovnaké ako pri jej západnom predchodcovi.

Hneď po spustení novej sociálnej siete sa však začali objavovať technické problémy.

Užívatelia, ktorým sociálna sieť chýba, prišli najnovšie s nevšedným projektom. Štvorica Rusov vrátane dvoch programátorov vytvorila sociálnu sieť, ktorej účelom je podeliť sa o svoj smútok. Nesie príznačný názov Grustnogram, čo by sa do slovenčiny dalo preložiť ako Smutnogram. O novej platforme informoval portál Indianexpress.

Ako ozrejmil jeden z tvorcov platformy, Alexander Tokarev, mladým Rusom je veľmi ľúto, že v ich krajine prestáva fungovať veľa kvalitných a obľúbených služieb. Či ide o serióznu iniciatívu upozorniť na vypnutie služieb v Rusku alebo o recesiu, nevedno.

Grustnogram pôsobí melancholicky už na prvý pohľad. Čierny vizuál, čierno-biele fotky a smutné výrazy tvárí užívateľov. Zaujímavosťou tiež je, že sa tu príspevky nelajkujú červenými srdiečkami, ako na klasickom Instagrame, ale ikonkami zlomených sŕdc.

Zatiaľ čo ruskí fanúšikovia Instagramu smútia, iní sa na ich účet dobre bavia. Na Twitteri sa už začali objavovať prvé meme obrázky parodujúce túto sociálnu sieť.

