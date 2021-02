Zdroj: Instagram.com/zitarigondeaux Z hanblivého decka odvážna dračica! Čo si myslí speváčka kapely Bijouterrier o dokonalosti? V seriáli Ver si! sa rozprávame s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí na ceste za svojimi snami a úspechmi vytrvali a dnes sú vzorom. 21. február 2021 Magazín

21. február 2021 Magazín Z hanblivého decka odvážna dračica! Čo si myslí speváčka kapely Bijouterrier o dokonalosti? V seriáli Ver si! sa rozprávame s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí na ceste za svojimi snami a úspechmi vytrvali a dnes sú vzorom.

Divadelná herečka a speváčka kapely Bijouterrier Alena Pajtinková alias Zita Rigondeaux nám porozprávala o tom, ako sa dostala k hudbe a odhalila, čo sa skrýva za oponou dokonalosti známych tvárí na pódiách a obrazovkách.

Hanblivé decko

Ako to už býva, Alenin talent si všimla učiteľka na základnej škole. Odporučila jej štúdium na konzervatóriu, kde Alena získala množstvo skúseností, naučila sa vytrvalosti a samostatnosti. „Spomínam si, že prvý rok v škole bol náročný. Bola som dosť hanblivé decko, teraz mi to nikto nechce veriť. Aj sme si poplakali, boli sme plní neistoty, na konkurzoch sme prežívali stres… Pre toho mladého človeka to vôbec nebola sranda, ale čo sa za mládí naučíš… Teraz už to vôbec neberiem tak dramaticky. Idem na nejaký kasting a beriem to už športovo,“ hovorí energická Alena.

Okrem herectva Alena pôsobí aj v kapele Bijouterrier, ktorá vznikla ako projekt Kuka z kapely Horkýže Slíže. Kuko si ju do projektu sám vybral. „Chcel v prvom rade šoumenku, nie brilantnú speváčku. Chceli sme ľudí baviť a robiť šou,“ spomína Alena. Ako sama priznáva, kapela jej zmenila život veľmi. „Mala som šťastie, bola som do projektu oslovená ale hovorím si, že asi som si to zaslúžila mojou predošlou prácou,“ priznáva. „Moje pôsobenie v kapele mi pomohlo aj pri hereckej práci. Dodalo mi to brutálne sebavedomie,“ dodala. Po hanblivom decku tak dnes na pódiu niet ani stopy. Stojí na ňom sebavedomá dračica.

Nikto nie je dokonalý

„Dnes je pre mladého človeka oveľa ťažšie to, že všade okolo seba vidí nejaké vzory dokonalosti. Ale musíme si uvedomiť, že to tak vôbec nie je. Tiež mám podľa mňa nejakých fanúšikov, ktorí vo mne vidia nejaký idol, niečo krásne, niekoho šikovného… Ale ja som tiež len úplne obyčajný človek, ktorý sa proste venuje svojej práci,“ hovorí Alena a priznáva, že sama často bojuje s ideálom krásy. „Pozerám sa na krásne herečky a chcela by som byť ako ony a hovorím si doma, že v živote sa mi to nepodarí. Ale potom si poviem, koľko som toho už dokázala a pracovala som nejakú dobu na niečom a mám to,“ dodala hrdo.

Podľa Aleny sa netreba nechať zmiasť a túžiť po dokonalosti. „To, na čo my sa denne pozeráme, či už na sociálnych sieťach alebo v telke, a to čo niekedy počúvame, nie je dokonalé a nie sme dokonalí. Je úžasný ten, ktorý si verí a pracuje na sebe. Treba sa snažiť v tom, čo som si vybral,“ uzavrela Alena.

Aká budúcnosť čaká kapelu Bijouterrier po rozchode s Kukom a ako sa Alena pripravuje na koncerty, sa dozviete vo VIDEO rozhovore (pod článkom).

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk