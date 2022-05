Zdroj: Dnes24.sk , TASR/Jaroslav Novák Zálohovanie v praxi: Akú PLATNOSŤ má lístok za záloh a KDE ho môžem minúť? Slovensko zálohuje obaly označené písmenom Z od januára 2022. Ešte stále sa ale stáva, že dochádza k zmätkom, či už na strane zákazníkov alebo predajní. 11. máj 2022 red . Magazín

11. máj 2022 red . Magazín Zálohovanie v praxi: Akú PLATNOSŤ má lístok za záloh a KDE ho môžem minúť? Slovensko zálohuje obaly označené písmenom Z od januára 2022. Ešte stále sa ale stáva, že dochádza k zmätkom, či už na strane zákazníkov alebo predajní.

Od 1. januára 2022 na Slovensku zálohujeme PET fľaše a plechovky označené písmenom Z. To znamená, že za každý nápoj v takto označenom obale zaplatíme záloh 15 centov. Záloh nám ale obchod vráti v plnej výške pri odovzdaní obalu do zálohomatu.

Netreba zabúdať na to, že hlavnou myšlienkou zálohovania je zabrániť tomu, aby obrovské množstvo odpadu končilo v prírode či v spaľovni.

Pozor na krčenie!

Ak chcete, aby sa vám záloh vrátil, po dopití nápoja z obalu označeného písmenom Z myslite na to, že by sme ich už nemali spontánne pokrčiť a hodiť do plastu. Neurobili by ste síce chybu, prišli by ste však o záloh. Nezabudnite ani na to, že pokrčený obal zálohomaty neprečítajú, a teda neprijmú.

Zálohomat vám po vrátení všetkých vratných obalov označených písmenom Z vydá lístok, ktorý môžete použiť pri platení. Suma na lístku bude odpočítaná od sumy nákupu alebo môže zákazník požiadať o vrátenie zálohy v hotovosti.

