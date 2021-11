Žalostný pohľad na Skalnaté pleso: Ikonická lokalita je bez kvapky vody, VIDEO

Je to pohľad, ktorý vás zabolí! Po známom a obľúbenom mieste ostali len suché kamene.

Vraví sa, že kto ho nenavštívil, akoby v Tatrách ani nebol. Skalnaté pleso patrí k najvyhľadáva­nejším turistickým cieľom nejedného domáceho či zahraničného milovníka prírody.

Ak by ste teraz navštívili ikonické horské jazero, uvideli by ste len vyschnuté dno. Ostalo bez jedinej kvapky vody. Ako je to možné?