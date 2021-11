Zdroj: Dnes24.sk , TASR/Ján Krošlák Zaočkovaní východniari získajú výhody: Zľavu dostanú v reštauráciách aj obchodoch Benefitný systém Košického kraja ponúkne zaočkovaným zľavy a benefity v reštauráciách, obchodoch aj autoservise. 20. november 2021 Veronika Hunyadiová Zo Slovenska

Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s podnikateľmi pripravil pre všetkých zaočkovaných benefitný systém, ktorý zaočkovaným obyvateľom ponúkne zľavy a výhody v rôznych prevádzkach. Do systému sa zatiaľ zapojilo 60 subjektov z celého kraja.

Stačí jedna dávka

„Dôvodom na očkovanie by, samozrejme, nemali byť iba výhody v prevádzkach. Spustením benefitného systému pre zaočkovaných však chceme vyslať signál, že podnikateľské subjekty, ktoré držia ekonomiku, majú záujem prispieť k stabilizovaniu situácie," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že by to niektorých ľudí mohlo osloviť a motivovať k očkovaniu.

Aktuálne je v systéme 60 rôznych prevádzok z Košického kraja, ktoré poskytnú zaočkovaným rôzne zľavy, zvýhodnený vstup či produkty navyše. „Chceme priniesť benefity všetkým, ktorí sú zaočkovaní aj tým, ktorí sa ešte len dajú zaočkovať. Ak by každý zo zaočkovaných využil všetky ponúknuté zľavy ušetril by spolu v priemere 700 eur, dodal Trnka.

Zľavy a benefity môže využiť každý, kto je zaočkovaný aspoň jednou dávkou vakcíny a v danej prevádzke sa preukáže potvrdením o očkovaní v akejkoľvek forme. Zľavy a iné výhody budú prevádzky poskytovať najbližších najmenej šesť mesiacov.

Kaviarne aj autoservis

Prehľad prevádzok, ktoré ponúkajú zľavy a benefity je zverejnený na stránke www.preodmenu.sk. Ide o široké spektrum subjektov, od stravovacích zariadení, kaviarní, hotelov, wellness a fitnes centier. Do systému sa zapojili aj predajne so športovým, zdravotníckym a záhradníckym sortimentom, predajne šperkov, mobilov ale aj automyvárne či autoservisy.

Každá prevádzka, ktorá poskytuje zľavy zaočkovaným bude pri vstupe označená nálepkou. Okrem košických podnikateľov sú v systéme aj prevádzky v Michalovciach, Sečovciach, Spišskej Novej Vsi a Trebišove.

