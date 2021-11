Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj Okolo testovania neočkovaných zamestnancov je taký CHAOS, že od pondelka asi nebude! Už od pondelka 22. novembra by sa všetci neočkovaní zamestnanci mali pravidelne testovať. Ako? Kedy? A kto by to mal platiť? Odpovede nik nepozná, chaos pokračuje. Dnes o 15:44 ELA Zo Slovenska

Vyhlášku, ktorou sa nariadi dočasný OTP režim na pracoviskách, má Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vydať najneskôr do nedele 21. novembra. Takto to včera (vo štvrtok) vyplývalo z uznesenia vlády k aktualizácii COVID automatu.

Čo hovorí covid automat?

Zamestnanci a zamestnávatelia odvtedy márne čakajú, čo by ich po víkende malo čakať. Kto by mal testy platiť, kedy a kde sa majú ľudia testovať?

Podľa COVID automatu je zatiaľ známe, že vstup do zamestnania v zelených a oranžových okresoch má byť bez obmedzení. V červených, bordových a čiernych okresoch má platiť režim OTP.

Dočasne sa tak má podmieňovať vstup zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní alebo negatívnom výsledku testu, alebo vykonaním testu u zamestnávateľa.

Zavádzanie OTP režimu na pracoviskách umožnila nedávna novelizácia zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Aktualizované 15:45: Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR nenariadi od pondelka (22. 11.) zamestnávateľom uplatňovať na pracovisku OTP režim. Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

„Rieši sa zabezpečovanie logistiky a ďalšie potrebné procesy na úrovni príslušných rezortov,“ vysvetlila dôvod odkladu Račková. Zároveň uistila, že o ďalších krokoch bude verejnosť včas informovaná.

Chaos a komplikácie

Podľa informácií TV Markíza sa o tejto povinnosti stále rokuje na viacerých úrovniach štátu a vyzerá to tak, že platiť začne o týždeň neskôr, ako sa plánovalo, teda 29. novembra. Prezradil to Markíze zdroj z prostredia vlády.

Právne pochybnosti vyjadrila aj ministerka spravodlivosti. „Prijaté uznesenie vlády o covid automate nie je tým uznesením vlády, ktoré je potrebné pre podmieňovanie vstupu zamestnancov na pracovisko. V zmysle covid automatu aktuálne na úrovni vlády prebieha rokovanie, aká logistika má súvisieť s povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť bezplatné testovanie pre zamestnancov a príslušné uznesenie vlády, ktoré by podmieňovalo vstup na pracovisko, možno očakávať budúci týždeň a následne k tomu aj prijatie danej vyhlášky," uviedla pre TV Markíza ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Dodáva, že aktuálne by mal však každý zamestnávateľ v záujme ochrany zdravia na jeho pracovisku zistiť, ktorí zamestnanci už sú očkovaní, prekonaní alebo sa dobrovoľne testujú. A potom zvážiť reorganizáciu na pracovisku, ktorú zamestnanci musia rešpektovať.

„Rovnako je táto informácia pre neho dôležitá, aby sa vedel pripraviť na zabezpečenie prípadného testovania zamestnancov,“ dodáva ministerka Kolíková.

Posun je možný

Aktualizované 13:22: Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v relácii Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres uviedol, že vyhláška k režimu na pracovisku v OTP režime budezverejnená do nedele 21. novembra. Minister pritom pripustil, že sa povinnosť OTP režimu môže posunúť.

„Je možné, že dôjde k posunu,“ povedal. Prvý týždeň majú zamestnávatelia podľa neho využiť na to, aby zistili status zamestnancov, teda či sú očkovaní, neočkovaní alebo či prekonali ochorenie. Aby vedeli, koľko testov budú potrebovať. Štát bude na začiatku testy preplácať alebo ich dodajú. Po nejakom čase ale bude časť nákladov znášať zamestnávateľ.

Klub 500 to považuje za nereálne

Testovanie zamestnancov dvakrát do týždňa vo veľkých firmách s nepretržitou prevádzkou nie je reálne, uvádza sa v stanovisku zamestnávateľského Klubu 500.

„Mrzí nás, že odborníci, ktorí pripravujú opatrenia, nekomunikujú so zástupcami súkromnej sféry a nepreverujú realizovateľnosť navrhovaných opatrení v praxi. Žiaľ, je tomu tak aj v súčasnosti, kedy sa navrhuje povinné testovanie neočkovaných zamestnancov dvakrát do týždňa a táto povinnosť sa prenáša na zamestnávateľov. Opakovane sa dostávame do situácie, že opatrenia sa prijímajú na poslednú chvíľu a bez toho, aby bolo jasné znenie vyhlášok a nariadení, ktoré má naviac hlavný hygienik SR vydať podľa uznesenia do nedele 21.11.2021 a platiť by mali od pondelka 22.11.2021!,“ píše sa v stanovisku Klubu 500.

Klub 500 upozorňuje, že v prostredí veľkých firiem s tisíckami zamestnancov a nepretržitou prevádzkou to vzhľadom na cca 50 % zaočkovanosť reálne nie je.

Zamestnávatelia, ktorí na to majú vytvorené podmienky napríklad prostredníctvom vlastných zdravotníckych zariadení, to pritom budú robiť tak, ako navrhujú odborníci. Klub 500 navrhuje, aby sa podobne, ako tomu bolo v druhej vlne, prípadne tak, ako je tomu stále v susednom Rakúsku, urýchlene vytvorila sieť bezplatných testovacích centier.

