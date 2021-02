Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Zatvoria sa na Slovensku všetky FABRIKY? Matovič sa k tomu vyjadril JEDNOZNAČNE! Už desať týždňov máme na Slovensku lockdown, no situácia sa ohľadom zúrenia koronavírusu nezlepšuje, hovorí sa o razantnejších opatreniach. Čo na to premiér? 26. február 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska

26. február 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Zatvoria sa na Slovensku všetky FABRIKY? Matovič sa k tomu vyjadril JEDNOZNAČNE! Už desať týždňov máme na Slovensku lockdown, no situácia sa ohľadom zúrenia koronavírusu nezlepšuje, hovorí sa o razantnejších opatreniach. Čo na to premiér?

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Každý deň sa stretávame s tým, aké sú nové čísla nakazených ochorením COVID-19, koľko hlásia nových úmrtí a koľko pacientov je na pľúcnej ventilácii. Zabrániť by tomu mohol radikálny a tvrdý lockdown, o čom už napríklad v Česku uvažujú nahlas. Čo na to hovorí Igor Matovič?

Slová premiéra

„Napriek tomu, že končí 10. týždeň lockdownu a týždne ideme podľa Covid automatu, neustále nám rastie počet hospitalizácií. Nové mutácie sú výrazne viac životaschopné, nakazia rýchlejšie a na jednom mieste viac ľudí, z ktorých viac ľudí skončí v nemocnici a viac ľudí, bohužiaľ, zomrie,“ píše líder OĽANO na Facebooku.

Priznal vážnosť

„Je to mimoriadne vážna situácia. Počas posledných troch dní som preto do miestnosti, kde zvyčajne zasadá vláda, pozval cca dvadsať špičkových slovenských epidemiológov, infektológov, imunológov, virológov, verejných zdravotníkov, lekárov a spol., aby sme spoločne hľadali odpoveď na to, čo zmeniť v nastaveniach opatrení, aby lockdown a Covid automat začali plniť svoju úlohu. Dohodli sme sa, že žiadne návrhy nebudeme komunikovať predtým, ako sa s nimi stotožnia všetky koaličné strany,“ pokračuje premiér.

„V jednej veci však musím urobiť výnimku. Niektoré médiá začali posledné dni ľudí doslova strašiť “zaručenými informáciami”, ako vláda ide zavrieť všetky fabriky,“ dodal Igor Matovič a poznamenal: „Vzhľadom na to, že tieto chýry môžu mať devastačné účinky na investičné rozhodnutia a zásadne ovplyvniť obraz slovenského podnikateľského prostredia, musím tieto chýry dementovať. Nie je to pravda.“

Zjednotíme sa?

Na záver sa šéf koalície zamyslel a predsa len doplnil: „Áno, je to úplne krajná možnosť, ktorá pripadá do úvahy a po ktorej siahli už viaceré štáty. Pred nami stojí ešte posledná úloha – nájsť v sebe dostatok síl, chuti a schopnosti zjednotiť sa a tento zápas spolu vyhrať.“

