Skutočná atómovka? Túto zbraň proti korone majú všetci, len my nie

Na problém upozornil poslanec a lekár Richard Raši (Hlas-SD). Hovorí, že je nepochopiteľné, prečo Matovičova vláda stále nie je schopná vyvinúť funkčnú aplikáciu na trasovanie kontaktov pozitívnych ľudí a kontrolu dodržiavania karantény. Sme na absolútnom chvoste európskych krajín a členovia vlády si prehadzujú zodpovednosť.

Už to má skoro každý

V dobe smartfónov a moderných technológií je prirodzené, že štáty si pri boji s pandémiou pomáhajú aj aplikáciami ako sú e-rúško a e-karanténa. Ich úlohou je upozorniť človeka, že bol v kontakte s osobou pozitívnou na Covid-19 a mal by ísť na test.

Ak už je sám pacientom, alebo prišiel zo zahraničia a má nariadenú izoláciu, aplikácia kontroluje dodržiavanie domácej karantény.

Nič z toho na Slovensku nefunguje. Podľa Richarda Rašiho zo strany Hlas je aj toto jeden z dôvodov, prečo sa vírus nedarí dostať pod kontrolu a Slovensko kraľuje svetovým rebríčkom v počte obetí Covid-19.

„V Európskej únii takúto aplikáciu už má skoro každý. Okrem nás ju nemajú len krajiny ako Rumunsko, Bulharsko alebo malé Luxembursko,“ uviedol R. Raši na tlačovke.

Pripomenul, že Slovensko už v lete minulého roku na chvíľu takúto aplikáciu spustilo, ale nefungovala poriadne. Čo sa deje teraz okolo jej oživenia, je obrovský chaos a zmätok. Riešenie je poriadne ďaleko.

Prečo robíme novú?

Vláda sa pred pred časom spamätala a začala hovoriť o oživení elektronického systému kontroly pandémie. Rezort vicepremiérky Veroniky Remišovej už 10. februára oznámil, že pripravil aplikáciu e-rúško podľa českého vzoru.

„Je to trasovacia aplikácia, ktorá signalizuje ľuďom, keď sú s niekým pozitívnym v kontakte,“ priblížila V. Remišová.

Ich produkt je vraj technicky pripravený a otestovaný a loptička je už len na strane ministerstva zdravotníctva, ktoré však vyhlásilo, že najprv treba vyriešiť ochranu osobných údajov. Do toho všetkého vstúpil premiér Igor Matovič, ktorý túto úlohu nečakane zveril ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi „ako darček.“

„Premiér sa rozhodol, že nebude zdokonaľovať už vytvorenú aplikáciu, ale dá Sulíkovi urobiť novú. To je buď absolútny bossing voči Sulíkovi, alebo prejav nedôvery voči Remišovej. Nie je žiadny dôvod, prečo by to mal robiť minister hospodárstva,“ vyhlásil R. Raši s tým, že je to čisté kocúrkovo, strata času i peňazí.

Keďže sa ide od začiatku, Slovensko v katastrofálnej epidemiologickej situácii bude podľa slov R. Sulíka čakať až do konca apríla, kedy by nová aplikácia mohla byť hotová. Aj sám premiér Igor Matovič to skomentoval slovami, že potom nám to už pomôže ako mŕtvemu kabát. Richard Sulík sa však bráni, že na tvorbu aplikácie nedostal jasné rozhodnutie.

