Zdroj: TASR/Jakub Kotian Blaha zo Smeru: Núdzový stav k ničom nevedie a je to vypnutie demokracie! Ako inak, ostrá kritika. Tú zameral opozičný poslanec a podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha v pléne Národnej rady (NR) SR počas diskusie k predlžovaniu núdzového stavu. 25. február 2021 Milan Hanzel Politika

25. február 2021 Milan Hanzel Politika Blaha zo Smeru: Núdzový stav k ničom nevedie a je to vypnutie demokracie! Ako inak, ostrá kritika. Tú zameral opozičný poslanec a podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha v pléne Národnej rady (NR) SR počas diskusie k predlžovaniu núdzového stavu.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Tak ako sa predpokladalo, Smer nepodporí tento návrh a bude hlasovať proti. Blaha opätovne kritizoval plošné testovanie aj neúčasť predstaviteľov vlády na rokovaní parlamentu o tejto veci.

Skonštatoval, že práve vláda je zodpovedná za to, že Slovensko sa prepadlo v počte hospitalizovaných aj úmrtí na ochorenie COVID-19. Poukázal na atmosféru v spoločnosti a hnev ľudí.

„Priniesť núdzový stav ako riešenie, keď zjavne nepomáha, je vykopávanie otvorených dverí,“ poznamenal Blaha a pripomenul, že takýto stav k ničomu nevedie. Argumentuje tým, že je vyhlásený už dlhé obdobie a situácia sa nezlepšuje. Pozrieť sa podľa neho treba na okolité krajiny, ktoré sú na tom lepšie, a pýtať sa, čo robia inak. Odpoveď vidí v tom, že nemajú plošné testovanie. Tvrdí, že to len zvyšuje mobilitu ľudí a riziko.

Ďalšie jeho slová

Poukázal aj na predikcie, že sa situácia dlhšiu dobu nevyrieši úplne. Vláda podľa neho predpokladá, že núdzový stav bude platiť ešte dlho. Blaha to označil za vypnutie demokracie a upozornil na závery Benátskej komisie, že núdzový stav môže platiť len určité obdobie. Poznamenal, že keby stál na čele krajiny štátnik, tak by zvolal nejakú formu rady solidarity a hľadal konsenzus. Namiesto toho podľa neho prichádza premiér Igor Matovič (OĽANO) s direktívnymi návrhmi, ktorými „vytáča ľudí“ aj partnerov.

Dohadovali sa

Poslanec Ján Herák (OĽANO) reagoval tým, že vlády Smeru-SD v minulosti neriešili problémy v rôznych oblastiach, čoho dôsledkom sú aj problémy v zdravotníctve. Očakával by od opozície aj konštruktívne riešenia. Milan Potocký (OĽANO) dodal, že nemocnice sú dnes preplnené aj preto, lebo financie na dobudovanie kapacít a rozvoj zdravotníctva sa za vlády Smeru-SD vytunelovali. Podobne to vidí Ľuboš Krajčír (Sme rodina).

Richard Takáč (Smer-SD) sa pýta, čo má spoločné predchádzajúce vládnutie Smeru-SD s tým, že súčasná vláda situáciu nezvláda. Podotkol, že sú aj krajiny tretieho sveta s horším zdravotníctvom, ktoré situáciu zvládajú omnoho lepšie. Na adresu plošného testovania uviedol, že sa po ňom v regiónoch dokonca zhoršujú počty nakazených.

Radovan Kazda (SaS) sa zastal celoplošného testovania. Uviedol, že hoci na krátky čas zvýšilo mobilitu, zachytilo množstvo infikovaných ľudí.

Do diskusie k predlžovaniu núdzového stavu sa prihlásilo ešte 15 poslancov ústne. Na poslaneckom grémiu sa zástupcovia strán dohodli, že vo štvrtok budú pokračovať až do úplného prerokovania bodu. Hlasovať by o tom mali ale až v piatok (26. 2.).

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR