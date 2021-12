Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Zdvihnite hlavu k oblohe: Blíži sa jedinečná kométa, ktorú uvidíte len RAZ za život! Pripravte sa na jedinečné vesmírne divadlo! Nič podobné už pravdepodobne nezažijete. 9. december 2021 Monika Hanigovská Magazín

9. december 2021 Monika Hanigovská Magazín Zdvihnite hlavu k oblohe: Blíži sa jedinečná kométa, ktorú uvidíte len RAZ za život! Pripravte sa na jedinečné vesmírne divadlo! Nič podobné už pravdepodobne nezažijete.

Kométa Leonard prejde okolo Zeme prvýkrát po neuveriteľných 70 tisíc rokoch. Ak ste milovníkom vesmíru alebo len hľadačom nezvyčajných zážitkov, takúto príležitosť si rozhodne nenechajte ujsť! Je totiž veľmi pravdepodobné, že nič podobné už nikdy nezažijete.

Pripravte si ďalekohľad

Nezabudnite sa na tento úkaz dobre pripraviť. „Na oblohe na severnej pologuli bude viditeľná (kométa, pozn. red.) pred východom Slnka ďalekohľadom. Rovnako ďalekohľadom ju uvidíte hlavne na tmavých miestach, teda určite nie v blízkosti miest,“ informuje portál iMeteo.sk.

Ako ju spoznáte? Novoobjavená kométa má zelený chvost, ktorý sa neskôr zmení na modrozelený.

V rôznom čase a mieste

Kedy ju uvidíme? Odborníci tvrdia, že si pohľad na kométu budeme môcť vychutnať až do konca decembra. Vidno ju bude už krátko po západe slnka. Podľa toho, kde sa pozorovateľ nachádza, môže kométu uvidieť v rôznom čase a na rôznom mieste.

„Napríklad Briti ju najlepšie vidia teraz, do 10. decembra, a to veľmi skoro ráno pred východom Slnka. V Severnej Amerike a na južnej pologuli ju bude najlepšie vidieť až v polovici mesiaca, približne okolo 14. decembra. No a niektorí pozorovatelia si ju môžu vychutnať priamo na Štedrý večer na juhozápadnom obzore po západe Slnka,“ opisuje portál.

Stala sa miláčikom

Kométe stačil skutočne krátky čas na to, aby dokázala na svojej vesmírnej púti poblázniť mnohých jej pozorovateľov. A to až tak, že jej vytvorili účet na Twitteri. Ak ju nestihnete zazrieť na oblohe, nezúfajte. Na účte pribúdajú stále nové fotky, ktoré si môžete pozrieť.

Foto: ilustračné

Zdroj: imeteo.sk/dnes24.sk